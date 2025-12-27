Secciones
La zona núcleo recibió lluvias que “valen oro”
Entre las lluvias del 22 de diciembre y las que se sumaron en las últimas horas del domingo, la región núcleo recibió una media de 38,5 mm en las 36 estaciones de la red de la Guía Estratégica para el Agro (GEA), de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Los milímetros más destacados se acumularon en Rufino (90 mm), en Laboulaye (80 mm), en María Teresa (64 mm), en Guatimozín (54 mm), en Chacabuco (46 mm) y en Rosario (44 mm).

Las lluvias se caracterizaron por un comportamiento errático y disperso, pero aun así dejaron mucha más agua, como se esperaba en los pronósticos. Estas fechas, que coinciden con las celebraciones de Navidad y de Año Nuevo, resultan clave para el maíz temprano; y estos milímetros valen oro para la región núcleo.

Esto es importante, porque el agua llega justo en el momento más sensible del cultivo, cuando se define el número de granos por espiga; es decir, cuántos “granitos” tendrá cada choclo. Y en maíz, este número manda. Si bien la definición del peso del grano -la etapa que sigue- también suma al rinde final, el número de granos es el componente que más pesa en la ecuación del rendimiento. Además, estos milímetros apuntalan el período crítico del maíz temprano en un ciclo que el cultivo prácticamente no ha sufrido la falta de agua. Sólo a modo de anécdota, el año pasado había dejado de llover a partir del 14 de diciembre.

La campaña 2025/26 viene mostrando una regularidad pluvial que hacía muchos años no se veía; prácticamente, llovió todas las semanas. Hay un gran optimismo; se empiezan a escuchar frases en los grupos de agrónomos de romper al menos las marcas que el cultivo alcanzó en los últimos cinco años.

Cambió la lógica

“En el norte del país era previsible que llueva más debido a la humedad que estaba ingresando desde el sur de Brasil. Pero que llueva así en el centro del país, no”, dijo Alfredo Elorriaga, consultor de la GEA.

Siguiendo con las lluvias de esta semana, Elorriaga dijo que a diferencia de las anteriores, estas no fueron seguidas de un gran descenso de las temperaturas. Ningún modelo logró anticipar acumulados por encima de los 30 mm en el centro del país. Los eventos aparecen y desaparecen en los modelos con una velocidad inusual. Todo esto subraya condiciones ambientales de gran variabilidad que hacen difícil prever el comportamiento pluvial, algo muy propio de las dinámicas de la escala regional. Hubo valores muy importantes de acumulados en el norte del país, incluso por encima de los 100 mm en Misiones, Corrientes y Entre Ríos. También las lluvias lograron alcanzar a Chaco y Santiago del Estero. En cambio, había regiones que estaban pronosticadas y que, o no recibieron agua o fue menos. Es el caso de La Pampa y el centro y sur de Buenos Aires. Pero también ocurrió lo opuesto, zonas que no estaban en los planes recibieron agua. Y tuvieron importantes milímetros como es el caso de Córdoba y Santa Fe.

