La zona núcleo recibió lluvias que “valen oro”

Siguiendo con las lluvias de esta semana, Elorriaga dijo que a diferencia de las anteriores, estas no fueron seguidas de un gran descenso de las temperaturas. Ningún modelo logró anticipar acumulados por encima de los 30 mm en el centro del país. Los eventos aparecen y desaparecen en los modelos con una velocidad inusual. Todo esto subraya condiciones ambientales de gran variabilidad que hacen difícil prever el comportamiento pluvial, algo muy propio de las dinámicas de la escala regional. Hubo valores muy importantes de acumulados en el norte del país, incluso por encima de los 100 mm en Misiones, Corrientes y Entre Ríos. También las lluvias lograron alcanzar a Chaco y Santiago del Estero. En cambio, había regiones que estaban pronosticadas y que, o no recibieron agua o fue menos. Es el caso de La Pampa y el centro y sur de Buenos Aires. Pero también ocurrió lo opuesto, zonas que no estaban en los planes recibieron agua. Y tuvieron importantes milímetros como es el caso de Córdoba y Santa Fe.