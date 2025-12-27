En el NOA la presencia de dalbulus maidis es baja, pero aconsejan mantenerse alertas

En el NOA, la población del vector se mantiene en un escenario de estabilidad poblacional. En un 48% de las localidades monitoreadas no se registraron capturas de adultos (0 individuos por trampa), mientras que en un 36% las detecciones correspondieron a niveles de mera presencia, con capturas bajas -de uno a cuatro adultos por trampa-. Para tener en cuenta, solo un 9% de las trampas de la región se encuentran instaladas sobre cultivo de maíz, lo que refleja que se trata de una zona caracterizada mayormente por siembras estivales tardías, condición que influye directamente en la dinámica poblacional de la plaga. En otras palabras, en el NOA, un 9% de las trampas incluidas en este relevamiento (cinco localidades) están instaladas en lotes de maíz ya implantados, principalmente destinados a producir semillas y choclo.