En el NOA la presencia de dalbulus maidis es baja, pero aconsejan mantenerse alertas

“El 32° informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus Maidis en el país muestra números de la región NOA, que pese a que aún son relativamente bajos muestran una tendencia que debemos tenerla en cuenta”, alertó, Gonzalo Blasco, dirigente de Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) y miembro del comité Salvemos al Maíz.
“De acuerdo con lo observado en los resultados de los monitoreos, hay valores en determinados puntos de la provincia donde el nivel poblacional de dalbulus maidis está alto o más alto de lo que se quisiera. Por lo tanto, se debe concientizar -por no decir obligar- a que quienes siembren maíz intensifiquen las medidas para evitar problemas mayores”, añadió.
Dijo que se debe realizar el monitoreo permanente del cultivo una vez que se lo siembre, y que hasta la fecha se haya realizado el control de maíces “guachos” que pudieran haber nacido en los campos. “Se debe tener en claro qué está pasando con el nivel poblacional de esta plaga para poder tomar las medidas necesarias para mantener su población lo más baja posible”, señaló. Y agregó que conviene estar informado de lo que sucede en los campos que pudieran están haciendo maíz, para poder proceder en los otros. Esta información sobre la situación resulta muy valiosa.
“Siempre es bueno informar; no se trata de difundir algo alarmista, sino de dar a conocer la situación, para que se sepa qué pasa apenas nazca el maíz. Hay que hacer un monitoreo intensivo del cultivo para que no nos agarre desprevenidos y, por lo menos, tener alguna reacción temprana”, indicó.
Añadió que resulta importante que el productor tenga en claro qué híbrido elegirá para sembrar. En este sentido, aquellos que aún no han sembrado están a tiempo de elegirlo bien. Hay que elegir lo más tolerante que haya disponible en el mercado. Eso es fundamental para esta campaña. En realidad, debemos elegir los híbridos que mejor se comportan ante esta enfermedad, para no hablar de tolerancia”, subrayó.
En el 32° informe del monitoreo de la Red Nacional de dalbulus maidis se relevaron 350 localidades de la Argentina: en el NOA 60 localidades; en el NEA, 77; en el Litoral, 37; en el Centro Norte, 68, y Centro Sur, 108.
En el NOA, la población del vector se mantiene en un escenario de estabilidad poblacional. En un 48% de las localidades monitoreadas no se registraron capturas de adultos (0 individuos por trampa), mientras que en un 36% las detecciones correspondieron a niveles de mera presencia, con capturas bajas -de uno a cuatro adultos por trampa-. Para tener en cuenta, solo un 9% de las trampas de la región se encuentran instaladas sobre cultivo de maíz, lo que refleja que se trata de una zona caracterizada mayormente por siembras estivales tardías, condición que influye directamente en la dinámica poblacional de la plaga. En otras palabras, en el NOA, un 9% de las trampas incluidas en este relevamiento (cinco localidades) están instaladas en lotes de maíz ya implantados, principalmente destinados a producir semillas y choclo.
En el presente monitoreo, el valor promedio de capturas del vector sobre cultivo de maíz alcanzó los 100,40 adultos por trampa.
En particular, en las trampas ubicadas sobre maíz en la zona hortícola se observa un incremento en las capturas durante las últimas lecturas. Entre estas localidades, se destacó Alto Verde (Tucumán), que registró la mayor captura, con 372 adultos por trampa. Esta localidad venía evidenciando un aumento sostenido en los informes previos, consolidándose como una de las principales “islas neurálgicas” del NOA.
En el NEA, la población del vector comienza a transitar una fase de incremento poblacional. En el 55% de las localidades monitoreadas no se registraron detecciones, mientras que un 13% presentó capturas bajas, con valores de uno a cuatro adultos por trampa.
Variaciones
No obstante, respecto del informe anterior, se observan variaciones incipientes en las categorías intermedias y altas en localidades puntuales, lo que sugiere un cambio en la dinámica poblacional del insecto. Cabe destacar que un 40% de las trampas de esta región se encuentran instaladas sobre cultivo de maíz, condición que favorece la detección temprana de estos incrementos poblacionales.
Es fundamental sostener el monitoreo de adultos del vector durante todo el año, como herramienta clave para anticipar cambios en su dinámica poblacional. En las zonas agroecológicas con siembras tempranas de maíz, que en su mayoría ya han superado el período de mayor susceptibilidad al complejo de enfermedades del spiroplasma en maíz, comienza a darse una coexistencia temporal con siembras tardías en numerosas regiones del país.
En este contexto, resulta imprescindible intensificar los monitoreos, particularmente cuando las intervenciones de control han finalizado en los maíces tempranos y la tendencia esperable es un incremento poblacional del vector. En paralelo, en las áreas destinadas a siembras tardías, la vigilancia adquiere un rol estratégico, ya que el ingreso a los períodos de implantación y establecimiento del cultivo coincide con condiciones favorables para la colonización temprana por parte del insecto, aumentando el riesgo sanitario si no se detecta de manera oportuna.
El uso de trampas cromáticas debe acompañarse con inspecciones visuales en el cultivo implantado y con muestreos mediante red entomológica, la combinación de estas herramientas no solo mejora la detección, sino que también permite caracterizar con mayor precisión la dinámica poblacional del vector a lo largo del año.