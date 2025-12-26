Las reservas del BCRA alcanzaron su nivel más alto desde la llegada de Milei al Gobierno

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzaron su nivel más elevado desde la asunción de Javier Milei. El fuerte incremento, superior a los U$S1.000 millones en la última semana, se produjo en un contexto marcado por la suba del precio del oro y a pocos días de un importante vencimiento de deuda por U$S4.200 millones previsto para el próximo 9 de enero.