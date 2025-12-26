Las reservas del BCRA alcanzaron su nivel más alto desde la llegada de Milei al Gobierno

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzaron su nivel más elevado desde la asunción de Javier Milei. El fuerte incremento, superior a los U$S1.000 millones en la última semana, se produjo en un contexto marcado por la suba del precio del oro y a pocos días de un importante vencimiento de deuda por U$S4.200 millones previsto para el próximo 9 de enero.
De acuerdo con el informe diario de la autoridad monetaria, este viernes las reservas totalizaron U$S43.610 millones, tras registrar un aumento de U$S596 millones respecto del jueves. Se trata del valor más alto desde agosto de 2025, cuando habían alcanzado los U$S43.014 millones.
En el balance semanal, el stock de reservas brutas mostró un crecimiento de U$S1.197 millones. Uno de los factores centrales detrás de este avance fue la revalorización del oro, un activo clave dentro de la composición de las reservas. El BCRA posee 1,98 millones de onzas de este metal precioso, cuyo precio se ubicó este viernes en U$S4.561.
Según estimaciones de Fernando Marull, de la consultora FMyA, el valor del oro en poder del Banco Central aumentó un 73% en lo que va del año, impulsado por el récord que registra la commodity. Este incremento representó una mejora de USD 3.900 millones en las reservas. Actualmente, el oro supera los USD 9.000 millones y elevó su participación del 15% al 20% del total de las reservas internacionales.
Reservas internacionales: los motivos tras la suba
A este escenario se sumaron las recientes compras de divisas realizadas por el Tesoro Nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se adquirieron cerca de U$S900 millones por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC), con el objetivo de fortalecer la posición de dólares de cara al vencimiento de deuda de enero por U$S4.200 millones.
En ese marco, durante las ocho jornadas hábiles comprendidas entre el 4 de diciembre y el miércoles pasado, el Ministerio de Economía incrementó de manera significativa sus depósitos en dólares en el Banco Central. Según el último informe de Invecq, estos pasaron de U$S 97 millones a cerca de U$S2.000 millones, consignó Infobae.
El salto, equivalente a un aumento del 1.962%, se explicó por compras en el mercado por aproximadamente USD 630 millones, ingresos netos de organismos internacionales -principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo- por U$S360 millones y U$S910 millones provenientes de la colocación del BONAR 2029N.
En paralelo, esta semana se firmaron los contratos para la concesión y transferencia de acciones de las represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Este paso marca la etapa final del proceso de privatización e inicia la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias.