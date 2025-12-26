Secciones
LA GACETA
SociedadEducación

Una carrera virtual propone estudiar la muerte y los cementerios con una perspectiva social

La propuesta de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco tiene una duración estimada de ocho meses, matrícula definida y fecha de inicio en marzo de 2026.

CEMENTERIO HISTÓRICO. El Cementerio de la Recoleta es uno de los espacios funerarios más emblemáticos de Buenos Aires. CEMENTERIO HISTÓRICO. El Cementerio de la Recoleta es uno de los espacios funerarios más emblemáticos de Buenos Aires. / TURNISMO BUENOS AIRES
Hace 3 Hs

Hablar de la muerte no suele ser fácil. Tampoco es habitual encontrar carreras universitarias que la tomen como objeto de estudio. Sin embargo, una universidad pública argentina, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, decidió poner el tema en agenda y volver a abrir la preinscripción a una oferta académica inusual, con modalidad virtual y alcance federal. Se trata de la Diplomatura Universitaria en Estudios sobre la Muerte y los Cementerios, que se dictará durante 2026 y ya tuvo dos ediciones previas.

La propuesta depende de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y se dicta desde Comodoro Rivadavia, aunque el cursado es completamente a distancia. Ese formato permite que estudiantes y profesionales de todo el país puedan sumarse a la Diplomatura.

Un tema poco explorado en América Latina

En América Latina existen muy pocas formaciones académicas dedicadas a analizar la muerte desde una perspectiva social, histórica y cultural. La Diplomatura busca cubrir ese vacío con un enfoque interdisciplinario que cruza la antropología, la sociología, la historia y la política.

Durante 2024 se graduaron los primeros 35 diplomados de la carrera. En ese cierre, el equipo docente destacó que la muerte sigue siendo un tabú en gran parte del sur del continente, a diferencia de otras culturas donde ocupa un lugar central en la vida social. Estudiarla, plantean, no implica una mirada morbosa, sino una herramienta para entender cómo viven, recuerdan y se organizan las sociedades.

Cómo es el cursado y quiénes dictan la carrera

La Diplomatura tiene una carga horaria total de 190 horas, distribuidas en ocho seminarios que se desarrollan a lo largo de siete u ocho meses. Las clases se dictan los viernes de 18 a 21 y los sábados de 10 a 13 mediante un campus virtual. Además, los encuentros quedan grabados para quienes necesiten cursar de manera asincrónica.

El plan de estudios incluye asignaturas como "La muerte como problema de investigación"; "Antropología de la muerte"; "Rituales funerarios"; "Morir en Occidente"; "Morir en Oriente"; "Muerte, política y sociedad"; "Tanatoturismo y cementerios", y un seminario de investigación destinado al trabajo integrador final.

La dirección está a cargo de la historiadora Cristina Barile, acompañada por Celeste Castiglione como codirectora y Romina Rossi como coordinadora académica, junto a un comité académico asesor con especialistas en la temática.

A quiénes está dirigida la propuesta, matrícula y fechas clave

La Diplomatura está pensada para egresados universitarios y terciarios de carreras de al menos cuatro años, como Historia, Comunicación, Psicología, Trabajo Social, Antropología, Educación, Turismo, Derecho o Ciencias de la Salud. También pueden inscribirse profesionales vinculados a la gestión y administración de cementerios.

La preinscripción permanecerá abierta hasta el 6 de marzo de 2026. La inscripción formal se realizará entre el 13 de febrero y el 13 de marzo, mientras que el inicio de clases está previsto para el 20 de marzo de 2026. 

El valor de la matrícula es de $ 32.400 y debe abonarse antes del 13 de marzo. El monto de las cuotas mensuales aún no fue informado.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Buenos AiresEl PaísPatagoniaArgentinaComodoro RivadaviaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El programa ImpaCT.AR busca proyectos científicos para resolver problemas del Estado

El programa ImpaCT.AR busca proyectos científicos para resolver problemas del Estado

La universidad pública suma computación cuántica: para qué sirve y por qué es clave

La universidad pública suma computación cuántica: para qué sirve y por qué es clave

Una década al aire en Tucumán: Radio Santa Rosa cumplió 10 años

Una década al aire en Tucumán: Radio Santa Rosa cumplió 10 años

La Universidad Nacional de Córdoba suma 12 tecnicaturas cortas, gratuitas y a distancia

La Universidad Nacional de Córdoba suma 12 tecnicaturas cortas, gratuitas y a distancia

Un concurso de ensayos de economía dará premios de hasta U$S 3.000 y un viaje a Bogotá

Un concurso de ensayos de economía dará premios de hasta U$S 3.000 y un viaje a Bogotá

Lo más popular
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
1

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados
2

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso
3

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa
4

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios
5

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada
6

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

Más Noticias
Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

Alerta amarilla: ¿qué provincias estarán afectadas por tormentas y fuertes vientos?

Alerta amarilla: ¿qué provincias estarán afectadas por tormentas y fuertes vientos?

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Comentarios