Una carrera virtual propone estudiar la muerte y los cementerios con una perspectiva social

Hablar de la muerte no suele ser fácil. Tampoco es habitual encontrar carreras universitarias que la tomen como objeto de estudio. Sin embargo, una universidad pública argentina, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, decidió poner el tema en agenda y volver a abrir la preinscripción a una oferta académica inusual, con modalidad virtual y alcance federal. Se trata de la Diplomatura Universitaria en Estudios sobre la Muerte y los Cementerios, que se dictará durante 2026 y ya tuvo dos ediciones previas.
La propuesta depende de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y se dicta desde Comodoro Rivadavia, aunque el cursado es completamente a distancia. Ese formato permite que estudiantes y profesionales de todo el país puedan sumarse a la Diplomatura.
Un tema poco explorado en América Latina
En América Latina existen muy pocas formaciones académicas dedicadas a analizar la muerte desde una perspectiva social, histórica y cultural. La Diplomatura busca cubrir ese vacío con un enfoque interdisciplinario que cruza la antropología, la sociología, la historia y la política.
Durante 2024 se graduaron los primeros 35 diplomados de la carrera. En ese cierre, el equipo docente destacó que la muerte sigue siendo un tabú en gran parte del sur del continente, a diferencia de otras culturas donde ocupa un lugar central en la vida social. Estudiarla, plantean, no implica una mirada morbosa, sino una herramienta para entender cómo viven, recuerdan y se organizan las sociedades.
Cómo es el cursado y quiénes dictan la carrera
La Diplomatura tiene una carga horaria total de 190 horas, distribuidas en ocho seminarios que se desarrollan a lo largo de siete u ocho meses. Las clases se dictan los viernes de 18 a 21 y los sábados de 10 a 13 mediante un campus virtual. Además, los encuentros quedan grabados para quienes necesiten cursar de manera asincrónica.
El plan de estudios incluye asignaturas como "La muerte como problema de investigación"; "Antropología de la muerte"; "Rituales funerarios"; "Morir en Occidente"; "Morir en Oriente"; "Muerte, política y sociedad"; "Tanatoturismo y cementerios", y un seminario de investigación destinado al trabajo integrador final.
La dirección está a cargo de la historiadora Cristina Barile, acompañada por Celeste Castiglione como codirectora y Romina Rossi como coordinadora académica, junto a un comité académico asesor con especialistas en la temática.
A quiénes está dirigida la propuesta, matrícula y fechas clave
La Diplomatura está pensada para egresados universitarios y terciarios de carreras de al menos cuatro años, como Historia, Comunicación, Psicología, Trabajo Social, Antropología, Educación, Turismo, Derecho o Ciencias de la Salud. También pueden inscribirse profesionales vinculados a la gestión y administración de cementerios.
La preinscripción permanecerá abierta hasta el 6 de marzo de 2026. La inscripción formal se realizará entre el 13 de febrero y el 13 de marzo, mientras que el inicio de clases está previsto para el 20 de marzo de 2026.
El valor de la matrícula es de $ 32.400 y debe abonarse antes del 13 de marzo. El monto de las cuotas mensuales aún no fue informado.