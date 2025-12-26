Una carrera virtual propone estudiar la muerte y los cementerios con una perspectiva social

Hablar de la muerte no suele ser fácil. Tampoco es habitual encontrar carreras universitarias que la tomen como objeto de estudio. Sin embargo, una universidad pública argentina, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, decidió poner el tema en agenda y volver a abrir la preinscripción a una oferta académica inusual, con modalidad virtual y alcance federal. Se trata de la Diplomatura Universitaria en Estudios sobre la Muerte y los Cementerios, que se dictará durante 2026 y ya tuvo dos ediciones previas.