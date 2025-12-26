Pantallas: ¿Es “Pluribus” la mejor serie del año? Sin duda que sí

La distopía de “Pluribus” retrotrajo a Vince Gilligan a sus tiempos de los “X Files”. Tras explorar otros aspectos de la condición humana, tan sórdidos como los que expuso en “Braking bad” y “Better Call Saul”, Gilligan delineó un mundo postapocalíptico en el que la premisa no es menos inquietante. En ese sentido, el inicio del último capítulo de “Pluribus” es aterrador. Una mujer, una de las pocas que no había sido cooptada, acepta integrarse a la colmena y lo que se dibuja es una puesta en escena orientada a hacerle más colorido, sonriente y plácido el traspaso. Una vez concretado el cambio se corre el telón y queda descubierta la verdad de ese mundo, en el que ya no existen individuos sino abejas laboriosas carentes de personalidad. No muy distinto a lo que se ve en la calle hoy en día.