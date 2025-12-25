Fin de ciclo en La Ciudadela: Tigre compra el pase de Banegas y San Martín se asegura un fuerte ingreso

Cabe recordar que la opción de compra total por el 100% del pase del futbolista estaba fijada en U$S 1,25 millones, por lo que Tigre avanzará sobre el 80% en una cifra proporcional a ese monto. Así, San Martín asegurará un ingreso económico inmediato relevante y, además, mantendrá abierta la posibilidad de participar en una futura venta del jugador, lo que podría representar otro ingreso más adelante.