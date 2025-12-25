Secciones
Fin de ciclo en La Ciudadela: Tigre compra el pase de Banegas y San Martín se asegura un fuerte ingreso

El club de Victoria adquiere el 80% de la ficha del lateral, mientras que San Martín retiene el 20% y mantiene participación en una futura transferencia.

Fin de ciclo en La Ciudadela: Tigre compra el pase de Banegas y San Martín se asegura un fuerte ingreso FOTO TOMADA DE X.COM/CATIGREOFICIAL
Hace 2 Hs

San Martín quedó a un paso de concretar una operación que significará dinero importante que puede ingresar a las arcas del club. Desde el entorno de Nahuel Banegas confirmaron que el lateral izquierdo continuará su carrera en Tigre, club que ejecutará la opción vigente para quedarse con el futbolista.

Según se dio a conocer, el “Matador de Victoria” comprará el 80% del pase, mientras que la institución de Bolívar y Pellegrini conservará el 20% restante como porcentaje de una futura transferencia.

Cabe recordar que la opción de compra total por el 100% del pase del futbolista estaba fijada en U$S 1,25 millones, por lo que Tigre avanzará sobre el 80% en una cifra proporcional a ese monto. Así, San Martín asegurará un ingreso económico inmediato relevante y, además, mantendrá abierta la posibilidad de participar en una futura venta del jugador, lo que podría representar otro ingreso más adelante.

¿Por cuánto firmará Banegas en Tigre?

Banegas firmará un contrato por tres años, hasta diciembre de 2028, consolidando su continuidad en la Liga Profesional. La firma del acuerdo se realizará hoy, dando cierre formal a una negociación que se venía gestionando en los últimos días y que deja al conjunto de La Ciudadela con una proyección económica favorable.

