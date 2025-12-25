Sorpresa navideña: Carlos Palacios realizó un anuncio que sorprendió a los hinchas de Boca Juniors

Mientras disfruta del breve receso previo al inicio de la pretemporada de Boca, Carlos Palacios realizó un anuncio que emocionó a los hinchas del club. El futbolista chileno confirmó en sus redes sociales que será padre nuevamente.
“El mejor regalo del mundo”, escribió el mediocampista, junto a una foto en la que se lo ve besando la panza de su pareja, Alexia Catalina. Este será el primer hijo de la pareja y el tercero para el jugador, que ya es padre de dos varones.
La publicación rápidamente recibió miles de mensajes de felicitación y muestras de cariño por parte de los hinchas, que celebraron el momento personal que atraviesa el futbolista.
El anuncio llegó en plena celebración navideña y en medio de la preparación del plantel para lo que será un 2026 con alta exigencia deportiva, especialmente con el Torneo Apertura como primer gran objetivo.
Palacios vuelve en enero a los entrenamientos
El mediocampista se sumará a la pretemporada de Boca a comienzos de enero, con su vida personal atravesando uno de sus momentos más felices.