"Subí el Bajo": una noche a puro reggae y cultura urbana en La Fondita

Para despedir el último sábado del año con ritmo, llega a San Miguel de Tucumán la fiesta "Subí el Bajo", una propuesta que promete una inmersión total en la cultura reggae y urbana bajo el lema "Subí la vibra".
El evento tendrá lugar este sábado 27 de diciembre a partir de las 22 en La Fondita (avenida Belgrano 2430). La noche contará con una puesta en escena que va más allá de lo musical, incluyendo un show de Pole Dance para complementar la experiencia.
La grilla de artistas
El escenario recibirá a referentes locales que le pondrán voz y ritmo a la velada. El line up confirmado incluye a Bingheto, CHAPOtek y Gurú (con un mini show en formato acústico).
Además, habrá DJs en vivo musicalizando la noche. Desde la organización advirtieron que el evento cuenta con capacidad limitada, por lo que recomiendan a los interesados adquirir sus entradas anticipadas para asegurar su lugar en la pista.