Secciones
LA GACETA
CulturaMúsica

"Subí el Bajo": una noche a puro reggae y cultura urbana en La Fondita

Este sábado, la avenida Belgrano recibe una fiesta que combina DJs, música en vivo y performance. Bingheto, CHAPOtek y Gurú encabezan una grilla pensada para elevar la vibra antes de fin de año.

Subí el Bajo: una noche a puro reggae y cultura urbana en La Fondita
Hace 15 Min

Para despedir el último sábado del año con ritmo, llega a San Miguel de Tucumán la fiesta "Subí el Bajo", una propuesta que promete una inmersión total en la cultura reggae y urbana bajo el lema "Subí la vibra".

El evento tendrá lugar este sábado 27 de diciembre a partir de las 22 en La Fondita (avenida Belgrano 2430). La noche contará con una puesta en escena que va más allá de lo musical, incluyendo un show de Pole Dance para complementar la experiencia.

La grilla de artistas

El escenario recibirá a referentes locales que le pondrán voz y ritmo a la velada. El line up confirmado incluye a Bingheto, CHAPOtek y Gurú (con un mini show en formato acústico).

Además, habrá DJs en vivo musicalizando la noche. Desde la organización advirtieron que el evento cuenta con capacidad limitada, por lo que recomiendan a los interesados adquirir sus entradas anticipadas para asegurar su lugar en la pista.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
3

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas
4

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM
5

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Después de los festejos de Navidad, el cuerpo pasa factura: claves para entender el mal descanso

Después de los festejos de Navidad, el cuerpo pasa factura: claves para entender el mal descanso

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Por qué Ronald Araujo decidió frenar: vacaciones, fe y un viaje interior rumbo al Mundial 2026

Por qué Ronald Araujo decidió frenar: vacaciones, fe y un viaje interior rumbo al Mundial 2026

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Comentarios