Papa Noel aceleró de más en Nochebuena y terminó demorado en Estados Unidos

En medio de los festejos de Navidad en gran parte del mundo, un episodio insólito se registró en el condado de Fulton, en el estado de Ohio, Estados Unidos (EEUU). Un conductor y su acompañante fueron detenidos por circular a exceso de velocidad, según informó la oficina del sheriff local a través de su página de Facebook. En el automóvil estaban Papá Noel y su señora, según consignó el sitio CNN.