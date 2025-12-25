Papa Noel aceleró de más en Nochebuena y terminó demorado en Estados Unidos

En medio de los festejos de Navidad en gran parte del mundo, un episodio insólito se registró en el condado de Fulton, en el estado de Ohio, Estados Unidos (EEUU). Un conductor y su acompañante fueron detenidos por circular a exceso de velocidad, según informó la oficina del sheriff local a través de su página de Facebook. En el automóvil estaban Papá Noel y su señora, según consignó el sitio CNN.
De acuerdo con la publicación oficial, la pareja parecía apurada por cumplir con el reparto de regalos, pero terminó infringiendo el reglamento de tránsito. Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y tanto "Santa Claus" (así lo llaman en otras partes del mundo) como la Señora Claus recibieron únicamente una advertencia antes de continuar su camino, informó a la vez el sitio Telemundo.
La escena se sumó a otras historias emotivas propias de estas fechas, en las que los regalos y los reencuentros familiares cobran un significado especial.