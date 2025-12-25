Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Papa Noel aceleró de más en Nochebuena y terminó demorado en Estados Unidos

Un conductor y su acompañante fueron interceptados por exceso de velocidad en el estado de Ohio.

Papá Noel. ARCHIVO Papá Noel. ARCHIVO
Hace 1 Hs

En medio de los festejos de Navidad en gran parte del mundo, un episodio insólito se registró en el condado de Fulton, en el estado de Ohio, Estados Unidos (EEUU). Un conductor y su acompañante fueron detenidos por circular a exceso de velocidad, según informó la oficina del sheriff local a través de su página de Facebook. En el automóvil estaban Papá Noel y su señora, según consignó el sitio CNN.

De acuerdo con la publicación oficial, la pareja parecía apurada por cumplir con el reparto de regalos, pero terminó infringiendo el reglamento de tránsito. Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y tanto "Santa Claus" (así lo llaman en otras partes del mundo) como la Señora Claus recibieron únicamente una advertencia antes de continuar su camino, informó a la vez el sitio Telemundo.

La escena se sumó a otras historias emotivas propias de estas fechas, en las que los regalos y los reencuentros familiares cobran un significado especial.

Temas Navidad Estados UnidosPapá Noel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Efemérides del jueves 25 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 25 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Villancicos, folclore y cercanía: la Policía sorprendió con un show navideño en plena peatonal

Villancicos, folclore y cercanía: la Policía sorprendió con un show navideño en plena peatonal

Efemérides del miércoles 24 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 24 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Ni la lluvia frena la solidaridad: con carpas y prevención, la plaza Independencia recibe “Una Navidad Diferente”

Ni la lluvia frena la solidaridad: con carpas y prevención, la plaza Independencia recibe “Una Navidad Diferente”

Un clásico de Navidad, galletitas de jengibre: conocé su historia

Un clásico de Navidad, galletitas de jengibre: conocé su historia

Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
3

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas
4

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM
5

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Más Noticias
Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Cristina Kirchner sufrió una complicación intestinal y seguirá internada en el Otamendi

Cristina Kirchner sufrió una complicación intestinal y seguirá internada en el Otamendi

Navidad bajo alerta: tormentas fuertes y advertencias en al menos nueve provincias del país

Navidad bajo alerta: tormentas fuertes y advertencias en al menos nueve provincias del país

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Después de los festejos de Navidad, el cuerpo pasa factura: claves para entender el mal descanso

Después de los festejos de Navidad, el cuerpo pasa factura: claves para entender el mal descanso

Rituales de fin de año: ¿por qué se realizan?

Rituales de fin de año: ¿por qué se realizan?

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Comentarios