Feriado de Navidad: ¿a qué hora se reanuda el servicio de colectivos en Tucumán?

Habrá frecuencia reducida en comparación con un día habitual.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 2 Hs

Con motivo de los festejos de Navidad, el servicio de transporte público de pasajeros en Tucumán funciona con horarios especiales durante las jornadas del 25 y 26 de diciembre, según se informó oficialmente.

Este jueves 25 de diciembre, los ómnibus retomarán la circulación a partir de las 14, aunque lo harán con una frecuencia reducida en comparación con un día habitual, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con anticipación.

En tanto, el viernes 26 de diciembre, el servicio de colectivos volverá a operar con normalidad, restableciendo los recorridos y horarios habituales en toda la provincia.

