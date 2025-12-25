Feriado de Navidad: ¿a qué hora se reanuda el servicio de colectivos en Tucumán?

Con motivo de los festejos de Navidad, el servicio de transporte público de pasajeros en Tucumán funciona con horarios especiales durante las jornadas del 25 y 26 de diciembre, según se informó oficialmente.
Este jueves 25 de diciembre, los ómnibus retomarán la circulación a partir de las 14, aunque lo harán con una frecuencia reducida en comparación con un día habitual, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con anticipación.
En tanto, el viernes 26 de diciembre, el servicio de colectivos volverá a operar con normalidad, restableciendo los recorridos y horarios habituales en toda la provincia.