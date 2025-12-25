Basurales y medio ambiente en la ciudad

Se sabe que se trata de uno de los problemas a la vez urgentes y estructurales de San Miguel de Tucumán. Sus accesos y la avenida de Circunvalación han estado siempre afectados por los pequeños o grandes vaciaderos clandestinos, a tal punto que era un “clásico” de los visitantes criticar el hábito de la gente de arrojar residuos a la vista del recién llegado. Un estudio del Conicet hecho con satélites reveló hace dos años que había 500 basurales clandestinos en la Capital y el área que la circundaba, y al asumir la actual gestión se habían detectado 387 vaciaderos, con lo que uno de los propósitos centrales fue precisamente trabajar para erradicarlos. Este año, a partir de una nueva forma de medir los basurales, esa cifra creció a 442, de los cuales 265 eran crónicos y 177 permanecían erradicados, según el informe del segundo trimestre. Entonces la secretaria dijo: “Tenemos un 40% de los basurales erradicados, o sea que hemos avanzado un montón en lo que es el 100% de los basurales”.