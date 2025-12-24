Un brindis con la camiseta puesta: los mensajes navideños de Atlético y San Martín para los hinchas

Desde 25 de Mayo y Chile, el "Decano" publicó un mensaje cargado de emotividad y referencia al sentimiento colectivo de su gente. “Que el espíritu de unión que nos caracteriza ilumine cada hogar tucumano en esta noche especial, renovando la ilusión de lo que vendrá. ¡Feliz Navidad, pueblo Decano! Por una noche monumental junto a sus seres queridos. ¡Arriba los corazones!”, fue el posteo realizado en redes.