Un brindis con la camiseta puesta: los mensajes navideños de Atlético y San Martín para los hinchas

A horas de la Nochebuena, Atlético Tucumán y San Martín aprovecharon la pausa por las fiestas para enviar sus saludos de Navidad a los hinchas a través de sus redes oficiales. En medio del receso deportivo, ambos clubes apelaron a la identidad y el sentido de pertenencia para desear unidad y esperanza de cara al 2026.
Desde 25 de Mayo y Chile, el "Decano" publicó un mensaje cargado de emotividad y referencia al sentimiento colectivo de su gente. “Que el espíritu de unión que nos caracteriza ilumine cada hogar tucumano en esta noche especial, renovando la ilusión de lo que vendrá. ¡Feliz Navidad, pueblo Decano! Por una noche monumental junto a sus seres queridos. ¡Arriba los corazones!”, fue el posteo realizado en redes.
El plantel regresará al trabajo en los próximos días para iniciar la pretemporada con miras al Torneo Apertura 2026.
Por otro lado, en Bolívar y Pellegrini, el saludo también apeló al orgullo y al sentido de pertenencia del hincha "santo".
“¡Feliz Navidad a todo el pueblo Ciruja! Que en estas fiestas brindemos con el orgullo de pertenecer a la familia inigualable del ‘Santo’. ¡Brindemos por los colores más lindos del mundo!”, publicó el club, que transita los últimos días antes del regreso a la actividad, enfocado en la Primera Nacional 2026.
Un receso breve antes de volver al trabajo
Tanto Atlético como San Martín atraviesan apenas un descanso por las fiestas, aunque la planificación deportiva sigue en marcha. A pocas horas del brindis navideño, ambos eligieron reforzar el vínculo con sus hinchas a través de mensajes institucionales.