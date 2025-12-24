Secciones
Marcelo Moretti denunció un “golpe de Estado” en San Lorenzo y promete volver

El ex presidente cargó contra Sergio Costantino y aseguró que la Justicia le dará la razón.

Hace 31 Min

Tras ser desplazado de la presidencia de San Lorenzo, Marcelo Moretti reapareció públicamente y dejó una frase contundente: “Fue un golpe de Estado”. El dirigente considera que su salida fue una maniobra política articulada desde la oposición.

La Justicia rechazó su primer intento de revertir la acefalía, pero Moretti sostiene que todavía tiene camino legal por recorrer. “Estoy seguro de que me van a dar la razón”, declaró en Radio La Red. También apuntó directamente al presidente interino Sergio Costantino, a quien acusa de ser parte de las maniobras en su contra.

La Asamblea fijó elecciones para el 30 de mayo de 2026, por lo que el club estará bajo conducción transitoria hasta esa fecha.

Un clima en tensión

Moretti insiste en que seguirá litigando y asegura que su compromiso económico con el club “viene desde 2010”.

