Un homenaje mundial a Diego Maradona: Boca, en la mira de Napoli para un amistoso histórico

Ambas instituciones comparten devoción por Maradona, aunque el calendario complica la organización.

Un homenaje mundial a Diego Maradona: Boca, en la mira de Napoli para un amistoso histórico
Hace 1 Hs

Boca Juniors recibió una invitación especial: disputar un amistoso ante Napoli en el estadio que lleva el nombre de Diego Armando Maradona. La propuesta llegó desde Italia y combina homenaje, historia y marketing en partes iguales.

Además del tributo al ídolo máximo de ambos clubes, el partido funcionaría como puntapié del ambicioso proyecto de ampliación del estadio, que demandará 150 millones de euros e incluirá un tercer anillo con capacidad para 10 mil espectadores. El gran obstáculo es el calendario. Boca y Napoli tendrán un 2026 cargado de competiciones y, además, el Mundial reducirá aún más las ventanas disponibles para programar amistosos internacionales.

Incluso surgió otra propuesta para viajar a Miami, pero la logística y el poco margen de fechas volvieron a complicar la organización.

Plan alternativo en el "Xeneize"

La dirigencia analiza disputar amistosos en Argentina, posiblemente en La Bombonera, durante la pretemporada que comenzará el 2 de enero.

