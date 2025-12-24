Un homenaje mundial a Diego Maradona: Boca, en la mira de Napoli para un amistoso histórico

Además del tributo al ídolo máximo de ambos clubes, el partido funcionaría como puntapié del ambicioso proyecto de ampliación del estadio, que demandará 150 millones de euros e incluirá un tercer anillo con capacidad para 10 mil espectadores. El gran obstáculo es el calendario. Boca y Napoli tendrán un 2026 cargado de competiciones y, además, el Mundial reducirá aún más las ventanas disponibles para programar amistosos internacionales.