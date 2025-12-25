Efemérides del jueves 25 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cada 25 de diciembre, alrededor de todo el mundo se celebra la Navidad, una efeméride establecida por los creyentes cristianos en conmemoración de la fecha en la que nació Jesús, hijo de Dios, tras la Nochebuena.
Los romanos también celebraban entre el 17 y 23 de este mismo mes las fiestas Saturnales en homenaje a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha, durante el solsticio de invierno europeo. No obstante, hace años se volvió una de las fechas más comerciales del año, como también un día para reunirse y celebrar en familia.
En tanto, el 25 de diciembre de 2016 falleció Eliseo Subiela a los 71 años mientras se encontraba en su residencia en San Isidro. La noticia fue confirmada por Gabriel Arbós, directivo de la asociación Directores Argentinos Cinematográficos (Dac), a través de su cuenta de Facebook.
Los restos fueron velados en el Jardín de Paz de Pilar. Entre sus filmes más destacados se encuentran Hombre mirando al sudeste y El lado oscuro del corazón, entre otras.
En el mismo sentido, el 25 de diciembre de 1977 muere el actor y director británico Charles Chaplin, reconocido popularmente por interpretar a Charlot, uno de los personajes más destacados de la época del cine mudo. Chaplin falleció a los 88 años en su hogar en Manoir de Ban, Suiza, pero llevaba varios años sin poder moverse y hablar por voluntad propia, ya que había sido diagnosticado con demencia senil. Su féretro fue robado y exigían 400 mil dólares de recompensa, pero los secuestradores fueron arrestados y se recuperó el cuerpo 11 semanas después.
El 25 de diciembre de 2006 también se recuerda el fallecimiento del cantante estadounidense James Brown. Si bien en primera instancia se anunció que había sufrido un colapso coronario, 14 años después se reabrió la investigación luego de un documental de CNN sobre la muerte y el aporte de más pruebas por parte de Jacque Hollander. Entre sus temas más populares se encuentran It´s a man´s man´s world, I got you, Please, please, please y Papa´s got a brand new bag, entre otros.
A su vez, el 25 de diciembre de 2016 falleció el cantante y compositor británico Georgios Kyriacos Panayiotou, conocido popularmente como George Michael, debido a una cardiomiopatía dilatada con miocarditis y problemas causados por el hígado graso, según explicó el médico forense Darren Salter, quien estuvo a cargo de la autopsia del cuerpo. El artista, que se declaró abiertamente homosexual en 1998, ganó dos Premios Grammy y publicó éxitos como "Careless Whisper", "Faith", "Freedom" y "Father figure".
800 – Carlomagno es coronado como el primer emperador del renacido Imperio romano occidental.
1066 – Guillermo el Conquistador es coronado Rey de Inglaterra.
1223 – San Francisco de Asís arma el primer pesebre navideño.
1642 – Nace Isaac Newton, físico y matemático británico, considerado uno de los más grandes científicos de la historia.
1758 – Reaparece el cometa Halley. El astrónomo inglés Edmund Halley, había predicho en 1705 su regreso para el año 1757, un año antes de lo esperado, pero no pudo comprobar su predicción ya que había fallecido en 1742.
1883 – Nace el pintor francés Maurice Utrillo.
1899 – Nace en Nueva York el actor Humphrey de Forest Bogart (para algunas fuentes su fecha de nacimiento es el 23 de enero).
1922 – Nace el futbolista argentino Félix Loustau.
1926 – Hiro-Hito asume como emperador del Japón.
1935 – Nace Susana Rinaldi, cantante argentina.
1941 – Los japoneses ocupan Hong Kong (Segunda guerra mundial).
1949 – Nace Sissy Spacek, actriz estadounidense.
1954 – Nace Annie Lennox, de Eurythmics.
1957 – Muere Charles Pathé, industrial y pionero del cine francés, que comenzó su carrera con la explotación comercial del fonógrafo de Thomas Edison.
1963 – Muere Tristan Tzara, ensayista y poeta francés nacido en Rumania y conocido principalmente por ser el fundador del movimiento dadaísta.
1966 – Nace el tenista argentino Javier Frana.
1971 – Nace Justin Trudeau, primer ministro canadiense.
1971 – Voraz incendio en un hotel lujoso en Seúl, mueren más de 150 personas.
1971 – Célebre discurso del Papa Paulo VI: "Él (Jesucristo) no viene para quitar, sino para dar".
1976 – Nace Armin van Buuren, DJ neerlandés.
1977 – Muere el actor y director cinematográfico británico Sir Charles Spencer Chaplin.
1983 – Muere el pintor español Joan Miró.
1987 – Muere Agustín Cuzzani, escritor argentino.
1989 – Es ejecutado Nicolae Ceausescu -presidente rumano- y su esposa.
1990 – En Estados Unidos se realiza la primera prueba exitosa del sistema que se convertirá en la World Wide Web (Internet).
1991 – Renuncia Mijail Gorbachov y desaparece la Unión Soviética (URSS), que pasa a denominarse Comunidad de Estados Independientes (CEI).
1995 – Muere Emmanuel Levinás, filósofo lituano nacionalizado francés.
1995 – Muere el actor y cantante estadounidense Dean Martin.
1999 – Muere Zully Moreno, actriz argentina.
2006 – Muere James Brown, cantante estadounidense de soul.
2006 – Muere Lágrima Ríos, cantante afrouruguaya.
2010 – Muere Carlos Andrés Pérez, político y presidente venezolano.
2014 – Muere Éber Lobato, actor, bailarín, cantante, compositor, director, productor y escenógrafo argentino.
2015 – Muere Noemí Souza, cantante lírica argentina.
2016 – Muere George Michael, cantante y compositor británico.
2016 – Muere Eliseo Subiela, cineasta argentino.