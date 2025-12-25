Efemérides del jueves 25 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En el mismo sentido, el 25 de diciembre de 1977 muere el actor y director británico Charles Chaplin, reconocido popularmente por interpretar a Charlot, uno de los personajes más destacados de la época del cine mudo. Chaplin falleció a los 88 años en su hogar en Manoir de Ban, Suiza, pero llevaba varios años sin poder moverse y hablar por voluntad propia, ya que había sido diagnosticado con demencia senil. Su féretro fue robado y exigían 400 mil dólares de recompensa, pero los secuestradores fueron arrestados y se recuperó el cuerpo 11 semanas después.