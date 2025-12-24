Una cuadra de fila, una locura: así inauguró Ruddy’s su nueva sucursal en 25 de Mayo 515

La escena del lunes a la noche en calle 25 de Mayo al 500 recordaba a los grandes lanzamientos de las capitales del mundo. Una fila interminable de personas de todas las edades esperaba pacientemente su turno para ingresar al nuevo local de Ruddy’s. ¿El motivo? La inauguración oficial de su nueva sucursal y un gesto de los dueños hacia su comunidad: la icónica Cuarto de Ruddys a un precio simbólico de $1.000.