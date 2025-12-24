Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Villancicos, folclore y cercanía: la Policía sorprendió con un show navideño en plena peatonal

Con una propuesta que buscó acercar la institución a la comunidad, los uniformados llevaron el espíritu festivo al microcentro.

Hace 8 Min

En pleno corazón del microcentro, la Navidad se coló este mediodía con música, danza y aplausos. En la esquina de Mendoza y Muñecas, la Banda de Música de la Policía de Tucumán, acompañada por el Ballet Identidad Azul, ofreció un espectáculo inesperado que transformó la peatonal en un escenario festivo.

Villancicos, chacareras y gatos despertaron la curiosidad de los transeúntes, que se fueron deteniendo para disfrutar de una postal distinta: policías con instrumentos, bailarines uniformados y hasta niños repartiendo souvenirs navideños. 

La escena fue captada por LA GACETA y celebrada por vecinos y visitantes, que respondieron con sonrisas, celulares en alto y más de un espontáneo zapateo. El subjefe de la fuerza, Roque Yñigo, explicó en LG Play que la iniciativa forma parte de una nueva mirada institucional. 

“No se solía ver a la Policía en la calle tocando por Navidad, pero en esta nueva conducción, junto al comisario general Joaquín Girvau, buscamos un mayor acercamiento con la sociedad”, señaló. Y agregó: “Creemos que esta es una oportunidad especial, porque todos percibimos el espíritu navideño que se vive en estos días”.

Yñigo remarcó que quienes integran la banda y el ballet son policías que cumplen tareas habituales de seguridad, pero que además dedican tiempo y esfuerzo a la actividad artística. “Son personas que cumplen con su horario de trabajo y con la misión que nos impone la ley, y después ensayan para poder estar en la banda de música o en el ballet”, explicó.

Villancicos, folclore y cercanía: la Policía sorprendió con un show navideño en plena peatonal

El Ballet Identidad Azul, creado durante esta gestión, ya cuenta con un año de trayectoria y ha participado en festivales, actos patrios y eventos culturales. “La idea es mostrar que la Policía de Tucumán no solo cumple funciones operativas, sino que también tiene un costado cultural y tradicional muy fuerte, ligado al folklore y a nuestra identidad”, destacó el subjefe.

La propuesta también incluyó la participación del jardín maternal de la fuerza, con los llamados “pollitos azules”, hijos de policías que repartieron pequeños recordatorios navideños, sumando ternura a una mañana marcada por el calor y la emoción.

Temas Navidad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Efemérides del miércoles 24 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 24 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un clásico de Navidad, galletitas de jengibre: conocé su historia

Un clásico de Navidad, galletitas de jengibre: conocé su historia

Fiestas de fin de año con detalles hechos a mano

Fiestas de fin de año con detalles hechos a mano

Hasta qué hora circularán los colectivos el 24 de diciembre y a qué hora empezarán en Navidad

Hasta qué hora circularán los colectivos el 24 de diciembre y a qué hora empezarán en Navidad

Entraditas con tapa de tarta: prepará snacks saborizados para Navidad en 15 minutos

Entraditas con tapa de tarta: prepará snacks saborizados para Navidad en 15 minutos

Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
1

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
2

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
3

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
4

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
5

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital
6

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Más Noticias
Los regalos navideños de Epic Games: los exitosos juegos que estarán gratis por el período festivo

Los regalos navideños de Epic Games: los exitosos juegos que estarán gratis por el período festivo

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Efemérides del miércoles 24 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 24 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios