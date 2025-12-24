Villancicos, folclore y cercanía: la Policía sorprendió con un show navideño en plena peatonal

En pleno corazón del microcentro, la Navidad se coló este mediodía con música, danza y aplausos. En la esquina de Mendoza y Muñecas, la Banda de Música de la Policía de Tucumán, acompañada por el Ballet Identidad Azul, ofreció un espectáculo inesperado que transformó la peatonal en un escenario festivo.
Villancicos, chacareras y gatos despertaron la curiosidad de los transeúntes, que se fueron deteniendo para disfrutar de una postal distinta: policías con instrumentos, bailarines uniformados y hasta niños repartiendo souvenirs navideños.
La escena fue captada por LA GACETA y celebrada por vecinos y visitantes, que respondieron con sonrisas, celulares en alto y más de un espontáneo zapateo. El subjefe de la fuerza, Roque Yñigo, explicó en LG Play que la iniciativa forma parte de una nueva mirada institucional.
“No se solía ver a la Policía en la calle tocando por Navidad, pero en esta nueva conducción, junto al comisario general Joaquín Girvau, buscamos un mayor acercamiento con la sociedad”, señaló. Y agregó: “Creemos que esta es una oportunidad especial, porque todos percibimos el espíritu navideño que se vive en estos días”.
Yñigo remarcó que quienes integran la banda y el ballet son policías que cumplen tareas habituales de seguridad, pero que además dedican tiempo y esfuerzo a la actividad artística. “Son personas que cumplen con su horario de trabajo y con la misión que nos impone la ley, y después ensayan para poder estar en la banda de música o en el ballet”, explicó.
El Ballet Identidad Azul, creado durante esta gestión, ya cuenta con un año de trayectoria y ha participado en festivales, actos patrios y eventos culturales. “La idea es mostrar que la Policía de Tucumán no solo cumple funciones operativas, sino que también tiene un costado cultural y tradicional muy fuerte, ligado al folklore y a nuestra identidad”, destacó el subjefe.
La propuesta también incluyó la participación del jardín maternal de la fuerza, con los llamados “pollitos azules”, hijos de policías que repartieron pequeños recordatorios navideños, sumando ternura a una mañana marcada por el calor y la emoción.