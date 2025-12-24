Secciones
Navidad sin descanso: estos son los partidos que se podrán ver en vivo el 25 de diciembre en Argentina

La NBA y la NFL dominarán la jornada con duelos estelares transmitidos desde la mañana hasta la madrugada.

24 Diciembre 2025

Para los fanáticos del deporte, la Navidad no es un freno. Como cada año, la agenda del 25 de diciembre estará repleta de actividad internacional, con la NBA y la NFL como protagonistas absolutas.

La NBA sostiene una tradición que comenzó en 1947: jugar cada 25 de diciembre sin excepción. Este año habrá cinco partidos imperdibles transmitidos por ESPN y Disney+, con figuras como LeBron James, Luka Doncic y Stephen Curry.

La NFL también tendrá presencia estelar, con una novedad histórica: Netflix transmitirá por primera vez dos partidos en vivo. El streaming ingresa así a una fecha de enorme audiencia global.

Además, en países donde la Navidad no es festejada, habrá actividad futbolística, con ligas de Medio Oriente y el norte de África programando partidos oficiales.

Una Navidad a puro deporte

Entre básquet, fútbol americano y partidos aislados en Europa y Asia, el 25 de diciembre será un menú ideal para quienes no se toman descanso.

Agenda de TV del jueves 25 de diciembre

NBA

14: New York Knicks-Cleveland Cavaliers (ESPN)

16.30: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (ESPN)

22: Los Ángeles Lakers-Houston Rockets (ESPN)

NFL

22: Kansas City Chiefs-Denver Broncos (Netflix / Disney +)

Temas Navidad National Basketball AssociationLeBron JamesNational Football League
