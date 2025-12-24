Dejar las harinas blancas: cómo reacciona el cuerpo y qué cambios se producen

En contraste, las personas que reemplazaron la harina blanca por la integral registraron una disminución de la masa corporal y un mayor aporte de fibra en la dieta. Además, manifestaron una mayor sensación de saciedad, lo que redujo la necesidad de seguir comiendo. Entre los beneficios adicionales de abandonar la harina blanca, se destacó la baja de peso y la reducción de la hinchazón, producto de un menor consumo de carbohidratos. Más allá de lo estético, esta reducción también puede contribuir a la prevención de la diabetes.