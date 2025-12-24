Efemérides del miércoles 24 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Entre las efemérides más destacadas del 24 de diciembre, sobresale la celebración de la Nochebuena, celebrada por la religión católica en homenaje del nacimiento de Jesús, hijo de Dios. Desde hace décadas también se utiliza el día como excusa para reunirse en familia y celebrar la Navidad a la medianoche, con la entrega de regalos y la llegada de Papa Noel.
El 24 de diciembre de 1979 la Unión Soviética invadió Afganistán mediante la operación "Tormenta 333". Más de 90 mil soldados de la URSS tomaron Kabul y asesinaron al líder Hafizullah Amín, que había llegado al poder tras haber ejecutado a Nur Mohammad Taraki el año anterior. La invasión fue repudiada por la Organización de las Naciones Unidas y Estados Unidos, que al año siguiente boicoteó los Juegos Olímpicos realizados de Moscú 1980. A la medida se unieron Argentina Alemania Occidental, China, Israel, Japón y Noruega, entre otros. La Unión Soviética recién abandonó las tierras en 1989, y siete años más tarde los talibanes llegaron al poder.
En tanto, el 24 de diciembre de 1971 nace Enrique Martín Morales, conocido popularmente como Ricky Martin. El cantante puertorriqueño inició como integrante del grupo "Menudo" y a sus 20 años se lanzó como solista. Su mayor éxito llegó nueve años más tarde con la salida del álbum "Ricky Martin", que fue número uno en ventas con más de 17 millones discos vendidos.
El 24 de diciembre de 2018 también falleció el cantante argentino Jaime Torres, también conocido como el "Padre del Charango", como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba internado en coma inducido en la Clínica Favaloro. El artista, que cantó en la ceremonia de apertura del Mundial de Alemania 1974, fue declarado Ciudadano Ilustre de la CABA y recibió la Mención Especial a la Trayectoria de la Fundación Konex.
A su vez, el 24 de diciembre de 2002 fallece el pedagogo argentino Jaime Barylko como consecuencia de una leucemia. El ensayista, que también fue profesor de la Universidad de Belgrano, asesor del CONICET y del Ministerio de Educación, fue velado en el cementerio de La Tablada donde se realizó una ceremonia para sus seres queridos. Además, fue autor de varios libros como "Cómo ser persona en tiempos de crisis", "El hombre que está solo y no espera" y “En busca de uno mismo", entre otros.
En el mismo sentido, el 24 de diciembre de 2018 muere Osvaldo Bayer a sus 91 años. La noticia fue confirmada por su hija a través de la cuenta de Facebook del escritor. El periodista trabajó en Clarín y fundó el diario La Chispa en la Patagonia. Además, también fue titular del Sindicato de Prensa autor de obras como "La Patagonia Rebelde" y "Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia".
Efemérides del 24 de diciembre
1166 – Nace en Oxford, Inglaterra, Juan Sin Tierra, rey entre 1199 y 1216, famoso por firmar la Carta Magna.
1524 – Muere Vasco da Gama, explorador y navegante portugués, el primer europeo en llegar a la India por la ruta que rodea África.
1726 – Se declara fundada la ciudad de Montevideo.
1799 – Se establece el consulado en Francia, y Napoleón es ungido primer cónsul.
1810 – El doctor Mariano Moreno fue designado representante de las Provincias del Río de la Plata en Gran Bretaña. Partiría el 24 de enero de 1811.
1814 – En Bélgica se firma el tratado de paz entre Gran Bretaña y Estados Unidos.
1821 – En la provincia de Buenos Aires se suprimen los Cabildos y se establecen Juzgados de Primera Instancia y de Paz, y la Oficina de Policia.
1822 – En Argentina se promulga una ley, que abolía el fuero personal del clero, los diezmos, las casas de regulares betlehemitas y otras órdenes que existían en la provincia.
1828 – El general Juan Galo de Lavalle es proclamado gobernador y capitán general provisional de Buenos Aires.
1863 – Muere en Londres William Makepeace Thackeray, novelista y humorista inglés.
1865 – Se funda en Tennessee, EE.UU., el Ku Klux Klan, organización terrorista secreta.
1879 – En Cuba queda abolida por decreto la esclavitud.
1905 – Nace en Houston, Texas, EE.UU., el empresario, piloto y productor de películas estadounidense Howard Hughes.
1906 – Se trasmite en los Estados Unidos el primer programa de radio conocido.
1922 – Nace Ava Gardner, actriz de cine estadounidense que alcanzó gran fama en las décadas de 1940 y 1950.
1929 – En Argentina, el presidente argentino Hipólito Yrigoyen sufre un atentado del que sale ileso.
1935 – Muere en Viena, Alban Berg, compositor austríaco, conocido por su maestría en el uso del sistema dodecafónico.
1954 -Nace Georgina Barbarossa, actriz, comediante y presentadora de televisión argentina.
1969 – En Estados Unidos, Charles Manson se defiende a sí mismo en el juicio por las muertes de Sharon Tate.
1971 – Nace Ricky Martin, actor y cantante puertorriqueño.
1974 – Nace Marcelo Salas, futbolista chileno.
1979 – Se lanza el primer Arianne, cohete de la Agencia Europea para el Espacio.
1979 – La Unión Soviética invade Afganistán.
1982 – Muere Rafael Rossi, músico argentino.
1993 – Fallece Chucho Navarro, uno de los integrantes originales del trío Los Panchos, banda musical mexicana cuya discografía supera los 250 álbumes.
1994 – El vuelo 8969 de Air France es secuestrado en tierra en el aeropuerto Houari Boumediene, en Argel, Argelia. En el transcurso de tres días, tres pasajeros murieron, al igual que los cuatro secuestradores.
1997 – Muere Toshiro Mifune, actor japonés.
1999 – Muere Grete Stern, diseñadora y fotógrafa alemana.
2002 – Muere Jaime Barylko, escritor, ensayista y pedagogo argentino.
2002 – Muere la actriz y cantante argentina Tita Merello.