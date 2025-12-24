Efemérides del miércoles 24 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

A su vez, el 24 de diciembre de 2002 fallece el pedagogo argentino Jaime Barylko como consecuencia de una leucemia. El ensayista, que también fue profesor de la Universidad de Belgrano, asesor del CONICET y del Ministerio de Educación, fue velado en el cementerio de La Tablada donde se realizó una ceremonia para sus seres queridos. Además, fue autor de varios libros como "Cómo ser persona en tiempos de crisis", "El hombre que está solo y no espera" y “En busca de uno mismo", entre otros.