Una tregua del espíritu en las aflicciones del mundo

La vida que comienza siempre ha sido objeto de festejo, destaca un panorama de LA GACETA del 24/12/2005. De ahí la costumbre de celebrar el nacimiento de Jesús, que abarca un amplio espacio de pueblos. En los idiomas latinos la palabra Navidad proviene de “natividad” o nacimiento; entre los anglosajones se dice “Christmas” o “misa de Cristo” y en algunas lenguas como el alemán se usa la expresión “Weihnacht” o “noche de bendición”. Esta celebración abarca mucho misterio y simbolismo y hábitos de esos distintos pueblos, muchos de ellos paganos de Europa, que fueron convertidos y unieron la celebración del solsticio de invierno con el nacimiento de Jesús. Más tarde, una conmovedora leyenda medieval que narra la odisea de un niño que es cobijado en la familia de un leñador dio origen al árbol de Navidad. Para agradecer la bondad del leñador el niño toma la rama de un pino y les dice que la siembren con la promesa de que cada año daría frutos abundantes. En los pueblos anglosajones cobró fuerza el personaje de Papá Noel. Y después de las fiestas aparecen los Reyes Magos. La religiosidad y los símbolos impregnan estas fiestas a las que se unieron los regalos y la marea comercial.