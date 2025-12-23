Conmoción en el fútbol alemán: un exjugador murió tras caer de una aerosilla en sus vacaciones

El fútbol alemán atraviesa horas de profundo impacto por la muerte de Sebastian Hertner, exjugador profesional y capitán del ETSV Hamburg, quien falleció luego de caer desde una aerosilla en una estación de esquí del norte de Montenegro. El episodio ocurrió mientras se encontraba de vacaciones junto a su pareja.
El accidente se produjo el domingo, cerca de las 13, en el complejo invernal Savin Kuk, ubicado en la región montañosa de Durmitor. De acuerdo a las primeras reconstrucciones, una silla doble se desprendió del cable y cayó desde una altura cercana a los 70 metros. Hertner viajaba junto a su esposa, que fue testigo directo de la tragedia.
La mujer, de 30 años, quedó atrapada tras el desperfecto y debió ser rescatada por los servicios de emergencia. Según informaron autoridades locales, sufrió una fractura en una pierna y fue trasladada para recibir atención médica. El alcalde del municipio de Zabljak confirmó que la acompañante presenció toda la secuencia y también resultó lesionada durante el operativo de rescate.
La noticia tuvo una rápida repercusión en Alemania. El ETSV Hamburg, club en el que Hertner se desempeñaba como capitán en la Oberliga (quinta división), expresó su dolor a través de un comunicado en redes sociales. “Con gran tristeza anunciamos que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes”, señaló la institución.
Formado en el fútbol profesional, Hertner tuvo pasos por la segunda división alemana con clubes como 1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt. Además, integró las selecciones juveniles sub-18 y sub-19 de Alemania, donde compartió plantel con futbolistas que luego alcanzaron la élite del fútbol europeo. A lo largo de su carrera disputó 95 partidos en la Segunda Bundesliga, sin llegar a debutar en la máxima categoría.
El hecho no afectó únicamente a la pareja. Otros tres turistas permanecieron suspendidos en el aire durante varias horas, hasta que los equipos de rescate lograron evacuarlos de manera segura. Tras el accidente, la fiscalía montenegrina ordenó el cierre inmediato del centro de esquí y dio inicio a una investigación para determinar responsabilidades.
La muerte de Hertner, a los 34 años, enluta al fútbol alemán y deja un fuerte impacto en el ambiente deportivo europeo, que despidió a un jugador identificado por su recorrido profesional y su liderazgo dentro y fuera de la cancha.