Conmoción en el fútbol alemán: un exjugador murió tras caer de una aerosilla en sus vacaciones

El accidente se produjo el domingo, cerca de las 13, en el complejo invernal Savin Kuk, ubicado en la región montañosa de Durmitor. De acuerdo a las primeras reconstrucciones, una silla doble se desprendió del cable y cayó desde una altura cercana a los 70 metros. Hertner viajaba junto a su esposa, que fue testigo directo de la tragedia.