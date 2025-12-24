Terror en Navidad: esas películas tan distintas...

6- De una frustración infantil a una masacre de adulto: “Navidades infernales”

El niño Harry Stadling ama la Navidad más que cualquier otro momento del año, y sueña con conocer a Papá Noel, pero cuando descubre que ese ser mágico no es real sino su padre disfrazado -además, teniendo sexo con su madre-, queda traumatizado. Durante el resto de su vida, fabricará juguetes para intentar hacer realidad el espíritu de esa fecha y se obsesiona con el comportamiento de los niños y la calidad de lo que fabrica. Al toparse con la hipocresía y el cinismo de las personas y al ser menospreciado en su tarea, sufre una crisis de nervios y desata una ola de asesinatos contra quienes se burlaron de él o le da regalos a los que se portaron bien. “Navidades infernales” (de 1980), es la única película que escribió y dirigió Lewis Jackson y es protagonizada por Brandon Maggart, secundado por Jeffrey DeMunn.