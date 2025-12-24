Terror en Navidad: esas películas tan distintas...

Durante décadas, el cine relacionado con las fechas navideñas fue copado con producciones bienintencionadas, llenas de buenos deseos, familias felices y objetivos alcanzados no sin antes pasar por numerosas pruebas y desafíos, y bastantes malos momentos. A lo sumo, la industria se permitía películas románticas o de humor vinculadas con estos días; pero desde hace unos 40 años el riesgo aumentó al lanzarse filmes de terror relacionados con las fiestas y se potenció en este siglo con numerosas realizaciones. Un ejemplo de ellas se conoció en 2022, con “Noche sin paz” (foto principal), en la que David Harbour es un Papá Noel que salva a una acaudalada familia disfuncional atrapada por un grupo de sicarios que sólo quiere su dinero. Bajo la dirección de Tommy Wirkola, este particular Santa Claus impartirá justicia por mano propia, con los mazos, martillos y armas que tenga a mano.
Bien vistas, las versiones en pantalla (con sus distintas lecturas y adaptaciones) de la novela clásica del británico Charles Dickens, “Cuento de Navidad”, se inscribe en la línea de lo sobrenatural con su protagonista Ebenezer Scrooge recibiendo a los tres fantasmas de las Navidades Pasadas, Presentes y Futuras, que marcan el desasosiego de un ser solitario, avaro y egoísta, como marca moral del destino que puede esperarse ante esa clase de comportamientos.
Pero el miedo propiamente dicho no pasa por ese elemento, sino por la sangre y los muertos en pantalla, o por el miedo psicológico de quienes son perseguidos por fantasmas, robots malditos o psicópatas, como el caso de las películas elegidas a modo de ejemplo. La lista es infinitamente más larga, y excluye a conciencia otros protagonistas como el popular Grinch, que no entra en el perfil buscado, o los históricos “Gremlins”, inmortalizados por Joe Dante y que el público infantil disfruta de punta a punta desde 1984.
1- “A Christmas Horror Story” en Canadá: las historias de un programa de radio
William Shatner es el presentador y Dj de un programa de radio en una pequeña población canadiense en Nochebuena y desde su lugar enlaza historias siniestras en “A Christmas Horror Story”, un filme de cuatro episodios de 2015, dirigido por Grant Harvey, Steven Hoban y Brett Sullivan. Mientras él transmite, en la ciudad arrecian los disturbios y la violencia. Aislado del exterior, cuenta cómo unos estudiantes han decidido colarse en su escuela, que antes era un convento, para investigar dos asesinatos cometidos el año anterior y quedan atrapados en el sótano; el trauma del oficial de Policía que trabajó en el caso y termina siendo víctima de una posesión diabólica; una visita familiar a una anciana tía que termina en un accidente automovilístico y un Papá Noel que descubre que todos sus elfos son zombis.
2- Un filme del español Alex de la Iglesia: para evitar “El día de la Bestia”
La llegada del Anticristo a la Tierra tiene fecha: nacerá el 25 de diciembre de 1995 en una Madrid devastada por la delincuencia. De ello está convencido el sacerdote vasco Ángel Berriatúa, que descifró un mensaje secreto del Apocalipsis según San Juan Evangelista. Cuando llega a la capital española para evitar el fin del mundo, recurre a la ayuda de un fan del death metal y de un presentador de un programa de ciencias ocultas para concretar un ritual de invocación para determinar dónde poder detenerlo. El español Alex de la Iglesia dirigió en 1995 “El día de la Bestia”, con su particular estilo que mezcla el humor y el terror, con un elenco integrado por Álex Angulo, Santiago Segura y Armando de Razza. La película ganó seis premios Goya.
3- Un relato original de 1984, con secuelas y remakes: “Noche de paz, noche de muerte”
Recientemente se estrenó en los cines tucumanos la tercera versión de “Noche de paz, noche de muerte”, cuyo filme original es de 1984. La historia comienza con la familia Chapman de visita en la casa del abuelo, el cual asusta a Billy diciéndole que Santa Claus castiga a las personas malas. De regreso a su hogar, presencia el asesinato de sus padres a manos de un hombre disfrazado de Papá Noel y junto a su hermano terminan en un orfanato. Cuando se transforma en un adulto, decide emprender una sangrienta venganza contra quienes destruyeron su infancia, pero esta vez con él vestido con el traje rojo del personaje navideño, que rompe todo límite y explota la violencia a su alrededor sin pausa. La historia tuvo cuatro secuelas, además de las remakes de 2012 y de este año.
4- La leyenda de Santa Claus, redefinida en Países Bajos: “Saint” se presenta como comedia negra
5- Estudiantes desprotegidas y acosadas desde adentro: “Navidades negras” para universitarias
Una fraternidad universitaria de estudiantes mujeres celebra una fiesta de Navidad en el campus donde viven, sin percatarse de que un hombre entra a la casa a través de la ventana del ático y comienza a hacer llamadas obscenas por teléfono a las distintas alumnas desde un aparato interno. Cuando una de ellas lo increpa, cambia su actitud y tortura, mata y esconde a una de ellas, Clare. Mientras se investiga su desaparición, la Policía descubre que hay otro caso irresuelto y aumentan los crímenes. “Navidades negras” es un filme del estilo slasher estrenado en 1974 con la dirección de Bob Clark, que tuvo dos remakes en 2006 y 2019. El elenco original estuvo integrado por Olivia Hussey, Keir Dullea, Margot Kidder, Andrea Martin, Marian Waldman y John Saxon, sobre un guión escrito por Roy Moore.
6- De una frustración infantil a una masacre de adulto: “Navidades infernales”
El niño Harry Stadling ama la Navidad más que cualquier otro momento del año, y sueña con conocer a Papá Noel, pero cuando descubre que ese ser mágico no es real sino su padre disfrazado -además, teniendo sexo con su madre-, queda traumatizado. Durante el resto de su vida, fabricará juguetes para intentar hacer realidad el espíritu de esa fecha y se obsesiona con el comportamiento de los niños y la calidad de lo que fabrica. Al toparse con la hipocresía y el cinismo de las personas y al ser menospreciado en su tarea, sufre una crisis de nervios y desata una ola de asesinatos contra quienes se burlaron de él o le da regalos a los que se portaron bien. “Navidades infernales” (de 1980), es la única película que escribió y dirigió Lewis Jackson y es protagonizada por Brandon Maggart, secundado por Jeffrey DeMunn.
7- “Krampus: maldita navidad”, con Toni Collette: un ser mitológico de los países alpinos
El Krampus es una figura mitológica de los países de los Alpes europeos, definido como un demonio mitad cabra y mitad hombre con cuernos y garras, Su misión es castigar a los niños traviesos (los golpea con ramas de abedul y se los lleva en su saco al infierno) en vísperas de la festividad de San Nicolás, mientras que el santo católico se aboca a premiar a los buenos. “Krampus: maldita Navidad” (2015) lleva a la pantalla ese personaje en un filme protagonizado por Toni Collette y Adam Scott, con la dirección de Michael Dougherty. La trama comienza con una pelea entre compañeros de escuela mientras representan una obra teatral en el centro comercial de la ciudad donde viven. El incidente es grabado y subido a internet, y se viraliza al instante. Enfurecido, el niño Max despierta a Krampus para que castigue a toda su familia.
8- Un robot asesino en “Navidad, maldita Navidad”: un prototipo letal que siembra muerte
En medio de la avalancha de anuncios navideños promoviendo regalos, pasa casi desapercibida una advertencia sobre un robot de Papá Noel que debe ser retirado del mercado por mal funcionamiento en su programación. El tema es que -originalmente- era un prototipo letal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos al estilo Terminator, y el temor es que se active solo y comience a matar a quien se encuentre. Es lo que pasa en Nochebuena, cuando Tori Tooms, la dueña de una casa de música, debe dejar de lado su plan de emborracharse y divertirse y enfrentarse al muñeco maldito, que avanza por la ciudad dejando sólo cadáveres a su paso. Riley Dandy, Sam Delich, Jonah Ray y Dora Madison protagonizan “Navidad, maldita Navidad”, la producción dirigida por Joe Begos en 2022.
9- Un mundo distópico luego de una fiesta anual: “Await further instructions”
Johnny Kevorkian dirigió “Await further instructions”, donde una familia británica despierta al día siguiente de la fiesta navideña sólo para encontrarse en medio de un territorio irreconocible: a su alrededor, todo está impregnado de un líquido viscoso y negro para el que no tienen explicación, y en la televisión sólo se reproduce un anuncio oficial sobre que los habitantes deben esperar instrucciones, sin detalles de qué es lo que está ocurriendo ni qué esperar. Todos descubrirán que lo que les espera afuera, supera cualquier pesadilla cuando reciben mensajes advirtiéndoles que su comida está contaminada y que se administren las vacunas que arrojan por la chimenea en este filme de 2018, escrito por Gavin Williams.
10- Una producción infaltable con el sello de Tim Burton: “El extraño mundo de Jack”
La animación tiene su clásico para estas fechas con “The nightmare before Christmas”, traducida en España como “Pesadilla antes de Navidad” y en la Argentina como “El extraño mundo de Jack”. Es una película de 1994 de fantasía musical y animación gótica en stop-motion, dirigida por Henry Selick en su debut como director de largometrajes y producida e ideada por Tim Burton. La historia sigue a Jack Skellington, quien llega a Ciudad Navidad y planea apoderarse de la fiesta para transformarse en el nuevo rey del lugar. Para ello, decide que su Ciudad Halloween se haga cargo de la celebración ese año y distribuye entre los vecinos trabajos de esa temática, como cantar villancicos, hacer regalos y construir un trineo tirado por renos esqueléticos, lo que causa terror.