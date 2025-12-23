Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

La Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del Ministerio de Economía y Producción, informa el pago del sueldo de diciembre para los trabajadores estatales.
A continuación, el cronograma completo:
Martes 6 de enero
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
Miércoles 7 de enero
- Poder Legislativo
- Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (Ersept)
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de La Vivienda
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha Contra El Alcoholismo
Jueves 8 de enero
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policia -Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
- Jubilados Fuera de Convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Asignaciones exmpleados Talleres de Tafi Viejo
- Comunas Rurales
Viernes 9 de enero
- Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Accion Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de gestión privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)