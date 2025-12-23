Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

Conocé el detalle día por día del pago del sueldo de diciembre para estatales tucumanos, según lo anunció la Secretaría de Hacienda.

Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán
Hace 1 Hs

La Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del Ministerio de Economía y Producción, informa el pago del sueldo de diciembre para los trabajadores estatales.

A continuación, el cronograma completo: 

Martes 6 de enero

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

Miércoles 7 de enero

- Poder Legislativo

- Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (Ersept)

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de La Vivienda

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha Contra El Alcoholismo

Jueves 8 de enero

- Seguridad (Dpto. Gral. de Policia -Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 -  Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)

- Jubilados Fuera de Convenio

- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas

- Asignaciones exmpleados Talleres de Tafi Viejo

- Comunas Rurales

Viernes 9 de enero

- Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)

- Municipios del Interior

- Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial Accion Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos de gestión privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
1

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado
2

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
3

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
4

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
5

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”
6

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

Más Noticias
Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

Esperan las fiestas de Fin de Año, pero el bolsillo no acompaña: los comercios tucumanos adaptan estrategias ante un consumo moderado

Esperan las fiestas de Fin de Año, pero el bolsillo no acompaña: los comercios tucumanos adaptan estrategias ante un consumo moderado

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Comentarios