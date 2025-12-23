Imputaron por abuso al tío del concejal y periodista rosarino Juan Pedro Aleart

El tío del periodista y concejal rosarino Juan Pedro Aleart, Helvio Andrés Vila, fue imputado por abuso. Si bien se dispuso que continúe el proceso en libertad, la Justicia le impuso una serie de estrictas reglas de conducta.
Durante la audiencia, los fiscales Carla Cerliani y Diego Meinero, junto a la querella representada por los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi, atribuyeron a Vila los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada por ser encargado de la guarda, todo en concurso real y en calidad de autor.
En la acusación se incorporaron informes psicológicos elaborados por dos profesionales sobre Aleart, además de testimonios de familiares y una denuncia de una ex alumna de un reconocido instituto educativo del barrio Fisherton, en la zona noroeste de Rosario.
Según los datos dados a conocer, el periodista sufrió abusos desde los siete años en adelante. De acuerdo con su propia denuncia, algunos de los hechos ocurrieron durante su adultez y señaló que recién pudo identificar esas situaciones como abusos sexuales a partir del proceso terapéutico que realizaba.
La jueza a cargo de la audiencia, Eleonora Verón, avaló las calificaciones legales planteadas por la querella y el Ministerio Público de la Acusación, aunque rechazó el pedido de prisión preventiva efectiva solicitado por los fiscales.
En su lugar, Verón impuso medidas alternativas a la prisión preventiva: Vila no podrá concurrir a instituciones educativas o culturales donde haya niños, tiene prohibido el contacto y acercamiento a la víctima, deberá pagar una caución económica de diez millones de pesos, no podrá salir del país, deberá fijar domicilio, entregar su pasaporte y presentarse una vez por semana ante la Oficina de Gestión Judicial para firmar.
La imputación se concretó luego de que, en noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revocara el archivo de la causa por prescripción y ordenara dictar un nuevo fallo, habilitando así la continuidad de la persecución penal.
La palabra de Juan Pedro Aleart
En diálogo con Radio 2, Aleart relató el largo camino personal que atravesó hasta llegar a esta instancia judicial: “Yo arranqué menos diez en esta causa. En 2020 empecé a ser consciente de que los recuerdos que tenía eran abusos sexuales. Al año siguiente lo enfrenté personalmente cara a cara. Solo las víctimas de abuso sexual saben lo que significa eso. En 2022, en silencio y sin abogados, hice la denuncia penal, con mucho miedo y vergüenza porque ser hombre... con el agregado de ser una figura pública, denunciar haber sido abusado sexualmente por tu tío implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha valentía”.
El concejal electo manifestó estar “conforme” con la resolución judicial, aunque reconoció que hubiera preferido que el imputado quedara detenido. “Nada que reprocharle a la jueza. Las imposiciones son muy importantes y fue muy contundente con la valoración de los hechos. No voy a parar hasta que tenga la condena que merece”, concluyó.