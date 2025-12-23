Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Imputaron por abuso al tío del concejal y periodista rosarino Juan Pedro Aleart

Se trata de Helvio Andrés Vila, quien fue acusado también por corrupción de menores.

Imputaron por abuso al tío del concejal y periodista rosarino Juan Pedro Aleart
Hace 2 Hs

El tío del periodista y concejal rosarino Juan Pedro Aleart, Helvio Andrés Vila, fue imputado por abuso. Si bien se dispuso que continúe el proceso en libertad, la Justicia le impuso una serie de estrictas reglas de conducta.

Durante la audiencia, los fiscales Carla Cerliani y Diego Meinero, junto a la querella representada por los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi, atribuyeron a Vila los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada por ser encargado de la guarda, todo en concurso real y en calidad de autor.

En la acusación se incorporaron informes psicológicos elaborados por dos profesionales sobre Aleart, además de testimonios de familiares y una denuncia de una ex alumna de un reconocido instituto educativo del barrio Fisherton, en la zona noroeste de Rosario.

Santa Fe: revocaron la prescripción por el caso de abuso sufrido por el periodista Juan Aleart

Santa Fe: revocaron la prescripción por el caso de abuso sufrido por el periodista Juan Aleart

Según los datos dados a conocer, el periodista sufrió abusos desde los siete años en adelante. De acuerdo con su propia denuncia, algunos de los hechos ocurrieron durante su adultez y señaló que recién pudo identificar esas situaciones como abusos sexuales a partir del proceso terapéutico que realizaba.

La jueza a cargo de la audiencia, Eleonora Verón, avaló las calificaciones legales planteadas por la querella y el Ministerio Público de la Acusación, aunque rechazó el pedido de prisión preventiva efectiva solicitado por los fiscales.

En su lugar, Verón impuso medidas alternativas a la prisión preventiva: Vila no podrá concurrir a instituciones educativas o culturales donde haya niños, tiene prohibido el contacto y acercamiento a la víctima, deberá pagar una caución económica de diez millones de pesos, no podrá salir del país, deberá fijar domicilio, entregar su pasaporte y presentarse una vez por semana ante la Oficina de Gestión Judicial para firmar.

La imputación se concretó luego de que, en noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revocara el archivo de la causa por prescripción y ordenara dictar un nuevo fallo, habilitando así la continuidad de la persecución penal.

La palabra de Juan Pedro Aleart

En diálogo con Radio 2, Aleart relató el largo camino personal que atravesó hasta llegar a esta instancia judicial: “Yo arranqué menos diez en esta causa. En 2020 empecé a ser consciente de que los recuerdos que tenía eran abusos sexuales. Al año siguiente lo enfrenté personalmente cara a cara. Solo las víctimas de abuso sexual saben lo que significa eso. En 2022, en silencio y sin abogados, hice la denuncia penal, con mucho miedo y vergüenza porque ser hombre... con el agregado de ser una figura pública, denunciar haber sido abusado sexualmente por tu tío implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha valentía”.

El concejal electo manifestó estar “conforme” con la resolución judicial, aunque reconoció que hubiera preferido que el imputado quedara detenido. “Nada que reprocharle a la jueza. Las imposiciones son muy importantes y fue muy contundente con la valoración de los hechos. No voy a parar hasta que tenga la condena que merece”, concluyó.

Temas Santa FeRosario
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
1

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado
2

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
3

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
4

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
5

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”
6

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

Más Noticias
Horóscopo Chino 2026: ¿cuáles son los signos que tendrán suerte el año que viene?

Horóscopo Chino 2026: ¿cuáles son los signos que tendrán suerte el año que viene?

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que usan perfume todos los días

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que usan perfume todos los días

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable que podría terminar con más lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable que podría terminar con más lluvias

Comentarios