Imputaron por abuso al tío del concejal y periodista rosarino Juan Pedro Aleart

En diálogo con Radio 2, Aleart relató el largo camino personal que atravesó hasta llegar a esta instancia judicial: “Yo arranqué menos diez en esta causa. En 2020 empecé a ser consciente de que los recuerdos que tenía eran abusos sexuales. Al año siguiente lo enfrenté personalmente cara a cara. Solo las víctimas de abuso sexual saben lo que significa eso. En 2022, en silencio y sin abogados, hice la denuncia penal, con mucho miedo y vergüenza porque ser hombre... con el agregado de ser una figura pública, denunciar haber sido abusado sexualmente por tu tío implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha valentía”.