Un hackeo masivo a Pornhub expuso datos de casi 200 millones de usuarios Premium

Desde la compañía aclararon que la intrusión no se produjo en la infraestructura propia de Pornhub. El incidente tuvo su origen en Mixpanel, una plataforma de analítica utilizada por firmas tecnológicas para monitorear el comportamiento de los usuarios. A partir de un acceso no autorizado detectado en noviembre de 2025, los responsables del ataque comenzaron a contactar a clientes de ese proveedor con correos extorsivos, en los que afirmaban haber exfiltrado grandes volúmenes de datos.