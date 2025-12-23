Secciones
Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 3 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado
Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial
