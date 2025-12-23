En Atlético Tucumán todos miran a la Sexta División: la campaña que marcó este 2025 en las divisiones inferiores

Verón destacó especialmente el comportamiento del grupo y el trabajo del cuerpo técnico que integra junto a Rubén Vega y el preparador físico José Blasco. “El grupo siempre mostró predisposición, respeto y ganas de mejorar. Se acoplaron muy bien a la idea de juego y logramos partidos de muy buena calidad, tanto en AFA como en Liga. Fuimos justos merecedores de lo que conseguimos”, aseguró, intentando poner el foco en el proceso y en la proyección. “Es un grupo que puede seguir aportando jugadores a Reserva y, ojalá, algún día a Primera”.