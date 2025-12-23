En Atlético Tucumán todos miran a la Sexta División: la campaña que marcó este 2025 en las divisiones inferiores

La Sexta División de Atlético Tucumán fue, sin discusión, la categoría con mejores números del club durante 2025. Con una campaña sólida en AFA y un título invicto en la Liga Tucumana, el equipo dirigido por Mauricio Verón se convirtió en un ejemplo de regularidad, trabajo y proyección en 25 de Mayo y Chile.
El entrenador tiene una historia especial con el “Decano”. Verón, nacido en Granaderos Baigorria (Santa Fe) hace 48 años, fue aquel defensor que quedó para siempre en la memoria del hincha por el gol de cabeza en la final del Argentino A 2008 contra Racing de Córdoba, que encaminó el histórico ascenso a la B Nacional. Radicado en Tucumán desde 2014, lleva seis años trabajando en las divisiones inferiores del club.
En este 2025, su Sexta División se destacó en todos los frentes. En el torneo de AFA, el equipo cosechó 48 puntos, alcanzó el 53% de los puntos en juego y finalizó undécimo, una de las mejores campañas de inferiores desde que Atlético compite en esa estructura. En paralelo, en la Liga Tucumana, logró el objetivo máximo: campeón invicto y con una consagración especial ante el clásico rival.
“Fue un año excelente, tanto en AFA como en Liga. En AFA sacamos 48 puntos, una campaña muy buena, y en Liga se logró el campeonato, que siempre es el objetivo máximo. Haberlo conseguido invictos y ante el clásico rival lo hace todavía más lindo”, resumió Verón.
Verón destacó especialmente el comportamiento del grupo y el trabajo del cuerpo técnico que integra junto a Rubén Vega y el preparador físico José Blasco. “El grupo siempre mostró predisposición, respeto y ganas de mejorar. Se acoplaron muy bien a la idea de juego y logramos partidos de muy buena calidad, tanto en AFA como en Liga. Fuimos justos merecedores de lo que conseguimos”, aseguró, intentando poner el foco en el proceso y en la proyección. “Es un grupo que puede seguir aportando jugadores a Reserva y, ojalá, algún día a Primera”.
Verón también hizo un reconocimiento colectivo a la categoría 2008, evitando nombres propios y valorando el compromiso general, incluidos aquellos futbolistas que alternaron entre Reserva, AFA y Liga. “Fue un grupo humano espectacular, con compañerismo, actitud y muchas ganas de crecer. Daba gusto verlos jugar, tanto de local como de visitante”, afirmó.
Aun así, sacó a la luz una autocrítica por algunos puntos que se escaparon en la mitad del torneo de AFA, que dejaron la sensación de que el techo podía haber sido aún más alto.
Entre los futbolistas que dieron pasos importantes durante el año, Verón mencionó a varios que ya tuvieron rodaje en Reserva o debutaron en AFA: Bértulo, Puente, Fernández, Gómez, “el Pampa” Saavedra; además de los arqueros, incluido Ivo Veinovichi, seleccionado boliviano.
“Tratamos de brindarles a todos el mismo trabajo y la misma atención. No dejamos a nadie de lado, porque el objetivo es que mejoren día a día y tengan la posibilidad de ser jugadores profesionales”, concluyó.
El balance final es claro: Atlético encontró en su Sexta División el equipo más regular, competitivo y efectivo del 2025, con una identidad definida y resultados que respaldan el trabajo formativo. Una categoría que no sólo ganó, sino que dejó señales claras de futuro. (Producción periodística: Carlos Oardi)