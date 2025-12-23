La SAT atenderá con normalidad este viernes 26 de diciembre

Mientras la administración pública provincial y municipal se prepara para un fin de semana extra largo, tras decretarse asueto para este viernes, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que mantendrá su cronograma de atención habitual.
La empresa comunicó que el próximo 26 de diciembre la atención al público será normal, tanto en su Casa Central (ubicada en Monteagudo 129) como en todas las agencias del interior de la provincia.
La institución, presidida por Marcelo Caponio, explicó que la decisión de no adherir al receso administrativo tiene un objetivo financiero y de servicio al cliente: la finalización de la moratoria vigente.
"Estamos con plan de pagos hasta el 29 de diciembre. Es el motivo principal para no frenar las actividades", indicaron fuentes de la empresa.
De esta manera, los usuarios que deseen regularizar sus deudas o realizar trámites presenciales podrán hacerlo sin inconvenientes durante este viernes.