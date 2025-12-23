Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

La SAT atenderá con normalidad este viernes 26 de diciembre

La empresa prestataria del servicio de agua y cloacas confirmó que abrirá sus puertas en Casa Central y en las agencias del interior.

ABIERTA. Este viernes habrá atención normal en las oficinas de la SAT, ubicadas en Monteagudo al 100. ABIERTA. Este viernes habrá atención normal en las oficinas de la SAT, ubicadas en Monteagudo al 100. FOTO TOMADA DE FACEBOOK.COM/AGUASDELTUCUMAN
Hace 1 Hs

Mientras la administración pública provincial y municipal se prepara para un fin de semana extra largo, tras decretarse asueto para este viernes, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que mantendrá su cronograma de atención habitual.

La empresa comunicó que el próximo 26 de diciembre la atención al público será normal, tanto en su Casa Central (ubicada en Monteagudo 129) como en todas las agencias del interior de la provincia.

La institución, presidida por Marcelo Caponio, explicó que la decisión de no adherir al receso administrativo tiene un objetivo financiero y de servicio al cliente: la finalización de la moratoria vigente.

"Estamos con plan de pagos hasta el 29 de diciembre. Es el motivo principal para no frenar las actividades", indicaron fuentes de la empresa.

De esta manera, los usuarios que deseen regularizar sus deudas o realizar trámites presenciales podrán hacerlo sin inconvenientes durante este viernes.

Temas Sociedad Aguas del Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Detectaron en el país tres casos de gripe A H3N2 subclado K, una variante de mayor transmisibilidad

Detectaron en el país tres casos de gripe A H3N2 subclado K, una variante de mayor transmisibilidad

Fiestas de fin de año: ¿quiénes tienen asueto administrativo el 24 y 31 de diciembre?

Fiestas de fin de año: ¿quiénes tienen asueto administrativo el 24 y 31 de diciembre?

Lo más popular
Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
1

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
2

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
3

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial
4

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
5

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave
6

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

Más Noticias
Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable que podría terminar con más lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable que podría terminar con más lluvias

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

La fachada del Círculo del Magisterio luce como nueva

La fachada del Círculo del Magisterio luce como nueva

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios