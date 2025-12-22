La CGT impugnará la reforma laboral en la Justicia: qué artículos cuestionará

Por ese motivo, la reglamentación de las huelgas volverá a ser uno de los ejes de la impugnación sindical. Incluso especialistas ajenos al movimiento obrero también expresaron objeciones. Uno de ellos es Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo durante el gobierno de Cambiemos, quien advirtió que este punto podría derivar en la judicialización de la reforma. En una entrevista con el diario La Voz del Interior, afirmó: “La redacción actual me parece difusa y menos clara que los antecedentes existentes, lo cual podría generar una mayor judicialización posterior a la sanción de la ley”.