Colapinto bajo la lupa: la F-1 publicó su dictamen y reveló qué espera Alpine del argentino en 2026

La Fórmula 1 publicó su informe anual y el balance sobre Alpine fue lapidario: terminó último en el campeonato de constructores. Sin embargo, en medio de una de las temporadas más difíciles para la escudería, la categoría dedicó un análisis especial al rendimiento de Franco Colapinto, destacando errores, aprendizajes y la razón por la cual el argentino seguirá en 2026.
El informe señala que la comparación interna favoreció ampliamente a Pierre Gasly. Mientras el francés logró meter el “coche más débil de la parrilla” en Q3 en 10 ocasiones, Colapinto apenas consiguió su mejor sábado con un P12 en Canadá. En ritmo de carrera, la brecha se achicó, aunque la totalidad de los puntos del equipo (22) quedaron en manos de Gasly.
La F1 consideró que el “peor momento” de Alpine en el año tuvo a Colapinto como protagonista: el caótico sábado en Azerbaiyán, donde el argentino golpeó la pared tras la salida de pista de su compañero y generó una bandera roja. El domingo, ambos autos cerraron el fondo de la parrilla en un fin de semana que quedó marcado como el más costoso para la estructura de Enstone.
Aun así, el análisis oficial explica por qué Alpine decidió sostener la dupla Gasly-Colapinto para 2026. El desembarco de Flavio Briatore como asesor, la salida de Oli Oakes y Luca de Meo y la llegada de los motores Mercedes empujaron al equipo a priorizar estabilidad antes del cambio reglamentario. La apuesta es clara: con un “coche ideal”, ambos pilotos deberán colocar a Alpine, como mínimo, en la lucha por el sexto puesto de constructores.
El cierre del informe
La categoría concluye que 2025 fue un año de transición y aprendizaje para Colapinto, obligado a pagar el derecho de piso con uno de los autos más difíciles de manejar. La advertencia quedó explícita: terminar últimos en 2026 no es una opción. Con un nuevo motor y un proyecto renovado, la F1 sentencia su veredicto sobre el argentino: “El tiempo dirá”.