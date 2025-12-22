Colapinto bajo la lupa: la F-1 publicó su dictamen y reveló qué espera Alpine del argentino en 2026

La F1 consideró que el “peor momento” de Alpine en el año tuvo a Colapinto como protagonista: el caótico sábado en Azerbaiyán, donde el argentino golpeó la pared tras la salida de pista de su compañero y generó una bandera roja. El domingo, ambos autos cerraron el fondo de la parrilla en un fin de semana que quedó marcado como el más costoso para la estructura de Enstone.