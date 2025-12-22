Secciones
LA GACETA
DeportesMotores

Colapinto bajo la lupa: la F-1 publicó su dictamen y reveló qué espera Alpine del argentino en 2026

El informe desmenuzó errores, progresos y motivos de continuidad mientras la escudería inicia su transición con Briatore y los nuevos recursos técnicos.

Colapinto bajo la lupa: la F-1 publicó su dictamen y reveló qué espera Alpine del argentino en 2026
Hace 1 Hs

La Fórmula 1 publicó su informe anual y el balance sobre Alpine fue lapidario: terminó último en el campeonato de constructores. Sin embargo, en medio de una de las temporadas más difíciles para la escudería, la categoría dedicó un análisis especial al rendimiento de Franco Colapinto, destacando errores, aprendizajes y la razón por la cual el argentino seguirá en 2026.

El informe señala que la comparación interna favoreció ampliamente a Pierre Gasly. Mientras el francés logró meter el “coche más débil de la parrilla” en Q3 en 10 ocasiones, Colapinto apenas consiguió su mejor sábado con un P12 en Canadá. En ritmo de carrera, la brecha se achicó, aunque la totalidad de los puntos del equipo (22) quedaron en manos de Gasly.

La F1 consideró que el “peor momento” de Alpine en el año tuvo a Colapinto como protagonista: el caótico sábado en Azerbaiyán, donde el argentino golpeó la pared tras la salida de pista de su compañero y generó una bandera roja. El domingo, ambos autos cerraron el fondo de la parrilla en un fin de semana que quedó marcado como el más costoso para la estructura de Enstone.

Aun así, el análisis oficial explica por qué Alpine decidió sostener la dupla Gasly-Colapinto para 2026. El desembarco de Flavio Briatore como asesor, la salida de Oli Oakes y Luca de Meo y la llegada de los motores Mercedes empujaron al equipo a priorizar estabilidad antes del cambio reglamentario. La apuesta es clara: con un “coche ideal”, ambos pilotos deberán colocar a Alpine, como mínimo, en la lucha por el sexto puesto de constructores.

El cierre del informe

La categoría concluye que 2025 fue un año de transición y aprendizaje para Colapinto, obligado a pagar el derecho de piso con uno de los autos más difíciles de manejar. La advertencia quedó explícita: terminar últimos en 2026 no es una opción. Con un nuevo motor y un proyecto renovado, la F1 sentencia su veredicto sobre el argentino: “El tiempo dirá”.

Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
1

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
2

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
3

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Hollywood llora al actor James Ransone
5

Hollywood llora al actor James Ransone

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario
6

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

Más Noticias
San Martín movió fichas en Ezeiza: rivales definidos y reunión de la CD con Chiqui Tapia

San Martín movió fichas en Ezeiza: rivales definidos y reunión de la CD con "Chiqui" Tapia

Atlético jugará un torneo internacional y la CD busca más amistosos que le permita llegar bien al inicio del Apertura

Atlético jugará un torneo internacional y la CD busca más amistosos que le permita llegar bien al inicio del Apertura

Sonríe Hugo Colace: un 9 está al caer en Atlético Tucumán y ya asoman otros cuatro refuerzos

Sonríe Hugo Colace: un "9" está al caer en Atlético Tucumán y ya asoman otros cuatro refuerzos

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Primera Nacional: los rivales de San Martín ya se arman de cara al 2026

Primera Nacional: los rivales de San Martín ya se arman de cara al 2026

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

El mensaje de “Chiqui” Tapia tras la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

El mensaje de “Chiqui” Tapia tras la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

Franco Colapinto tendrá por primera vez un beneficio clave en la Fórmula 1 con Alpine para 2026

Franco Colapinto tendrá por primera vez un beneficio clave en la Fórmula 1 con Alpine para 2026

Comentarios