Secciones
LA GACETA
DeportesRugby

Fixture del Torneo del Interior 2026: Tucumán Rugby al A y Cardenales-Jockey se juegan la clasificación

La UAR oficializó el calendario: el "Verdinegro" integra la Zona 1 y los otros dos tucumanos deberán resolver su clasificación en reválidas.

MEDIOSCRUM. Matías Sauze regresó a mitad de año y se destacó dentro de la estructura de Tucumán Rugby. MEDIOSCRUM. Matías Sauze regresó a mitad de año y se destacó dentro de la estructura de Tucumán Rugby. Foto de Giuli Piquera.
Hace 1 Hs

A días de cerrar el año, el Torneo del Interior confirmó su formato 2026 y dejó una certeza clave para el rugby de la provincia: Tucumán Rugby será el único representante local en el TDI A, mientras que Cardenales y Jockey Club de Tucumán deberán disputar reválidas para intentar sumarse al TDI B. La competencia mantendrá su esquema tradicional, con ventanas intercaladas junto a los campeonatos provinciales entre marzo y octubre.

La presencia de Tucumán Rugby vuelve a posicionar al “Verdinegro” entre los mejores del país. Integrará la Zona 1 junto al campeón vigente Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario y Mendoza RC, un grupo exigente que pondrá a prueba al conjunto tucumano desde la primera fecha. El debut será en casa, el 28 de marzo, ante los mendocinos, un inicio determinante para marcar el rumbo en la fase de grupos.

El certamen reafirma su carácter federal y su importancia histórica: desde 1998 reúne a clubes de todas las uniones del país, y desde 2000 se disputa en dos categorías. El campeón del TDI A obtendrá el pase directo a la final del Nacional de Clubes Masculino. Tucumán Rugby buscará repetir actuaciones sólidas en un torneo donde Duendes RC, con cinco consagraciones, continúa siendo el máximo referente.

El panorama tucumano también tendrá capítulos decisivos en el TDI B, donde Cardenales y Jockey Club de Tucumán deberán superar las reválidas del 28 de marzo. Cardenales enfrentará a Taraguy RC, mientras que Jockey jugará contra Universitario de San Juan. En caso de avanzar, ambos podrían integrar las zonas del Interior B y sumar más presencia provincial en el mapa nacional.

Lo que se viene para los tucumanos

Con un calendario ya definido, Tucumán Rugby afrontará seis fechas de fase regular antes de los cruces del 12 de septiembre. Cardenales y Jockey, en tanto, se jugarán su año deportivo en un solo partido. La provincia, una vez más, tendrá protagonismo pleno en la competencia más federal del rugby argentino.

Temas Tucumán Rugby ClubCardenales Rugby ClubTorneo del Interior de RugbyJockey Club de TucumánArgentinaUAR
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
1

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
2

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
3

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Hollywood llora al actor James Ransone
5

Hollywood llora al actor James Ransone

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario
6

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

Más Noticias
San Martín movió fichas en Ezeiza: rivales definidos y reunión de la CD con Chiqui Tapia

San Martín movió fichas en Ezeiza: rivales definidos y reunión de la CD con "Chiqui" Tapia

Atlético jugará un torneo internacional y la CD busca más amistosos que le permita llegar bien al inicio del Apertura

Atlético jugará un torneo internacional y la CD busca más amistosos que le permita llegar bien al inicio del Apertura

Sonríe Hugo Colace: un 9 está al caer en Atlético Tucumán y ya asoman otros cuatro refuerzos

Sonríe Hugo Colace: un "9" está al caer en Atlético Tucumán y ya asoman otros cuatro refuerzos

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Primera Nacional: los rivales de San Martín ya se arman de cara al 2026

Primera Nacional: los rivales de San Martín ya se arman de cara al 2026

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

El mensaje de “Chiqui” Tapia tras la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

El mensaje de “Chiqui” Tapia tras la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

Franco Colapinto tendrá por primera vez un beneficio clave en la Fórmula 1 con Alpine para 2026

Franco Colapinto tendrá por primera vez un beneficio clave en la Fórmula 1 con Alpine para 2026

Comentarios