Fixture del Torneo del Interior 2026: Tucumán Rugby al A y Cardenales-Jockey se juegan la clasificación

La presencia de Tucumán Rugby vuelve a posicionar al “Verdinegro” entre los mejores del país. Integrará la Zona 1 junto al campeón vigente Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario y Mendoza RC, un grupo exigente que pondrá a prueba al conjunto tucumano desde la primera fecha. El debut será en casa, el 28 de marzo, ante los mendocinos, un inicio determinante para marcar el rumbo en la fase de grupos.