Fixture del Torneo del Interior 2026: Tucumán Rugby al A y Cardenales-Jockey se juegan la clasificación

A días de cerrar el año, el Torneo del Interior confirmó su formato 2026 y dejó una certeza clave para el rugby de la provincia: Tucumán Rugby será el único representante local en el TDI A, mientras que Cardenales y Jockey Club de Tucumán deberán disputar reválidas para intentar sumarse al TDI B. La competencia mantendrá su esquema tradicional, con ventanas intercaladas junto a los campeonatos provinciales entre marzo y octubre.
La presencia de Tucumán Rugby vuelve a posicionar al “Verdinegro” entre los mejores del país. Integrará la Zona 1 junto al campeón vigente Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario y Mendoza RC, un grupo exigente que pondrá a prueba al conjunto tucumano desde la primera fecha. El debut será en casa, el 28 de marzo, ante los mendocinos, un inicio determinante para marcar el rumbo en la fase de grupos.
El certamen reafirma su carácter federal y su importancia histórica: desde 1998 reúne a clubes de todas las uniones del país, y desde 2000 se disputa en dos categorías. El campeón del TDI A obtendrá el pase directo a la final del Nacional de Clubes Masculino. Tucumán Rugby buscará repetir actuaciones sólidas en un torneo donde Duendes RC, con cinco consagraciones, continúa siendo el máximo referente.
El panorama tucumano también tendrá capítulos decisivos en el TDI B, donde Cardenales y Jockey Club de Tucumán deberán superar las reválidas del 28 de marzo. Cardenales enfrentará a Taraguy RC, mientras que Jockey jugará contra Universitario de San Juan. En caso de avanzar, ambos podrían integrar las zonas del Interior B y sumar más presencia provincial en el mapa nacional.
Lo que se viene para los tucumanos
Con un calendario ya definido, Tucumán Rugby afrontará seis fechas de fase regular antes de los cruces del 12 de septiembre. Cardenales y Jockey, en tanto, se jugarán su año deportivo en un solo partido. La provincia, una vez más, tendrá protagonismo pleno en la competencia más federal del rugby argentino.