Dólar "blue" hoy: pegó un salto de $20 y en Tucumán ya se vende cerca de los $1.520

La divisa paralela tocó su valor más alto de los últimos dos meses. Mientras en la city porteña cerró a $1.505, en la plaza local se siente con fuerza el repunte de la demanda.

El dólar blue trepa por arriba de los $1.500. El dólar "blue" trepa por arriba de los $1.500.
Hace 1 Hs

El mercado cambiario comenzó la semana corta de Navidad con movimientos bruscos. El dólar "blue" subió $20 este lunes, cerrando a $1.495 para la compra y $1.505 para la venta en las pizarras de la city porteña. Sin embargo, en la plaza local la temperatura fue mayor: en Tucumán, la divisa informal se negocia cerca de los $1.520, según el relevamiento realizado por LA GACETA.

Este incremento coloca al billete paralelo en su valor más alto de los últimos dos meses. Los operadores señalan que la suba responde a un repunte de la demanda genuina, luego de un comienzo de diciembre que estuvo marcado por una mayor necesidad de pesos por parte de empresas y particulares (aguinaldos y gastos de fin de año), lo que había mantenido la cotización planchada.

El comportamiento de los financieros y el oficial

La tensión también se reflejó, aunque con matices, en los dólares financieros y en la brecha cambiaria respecto al oficial mayorista, que hoy cerró en $1.452.

Así cerraron las distintas cotizaciones este lunes 22 de diciembre:

- Dólar MEP: Operó a $1.493,20, manteniendo una brecha con el oficial del 2,8%.

- Contado con Liquidación (CCL): Se ubicó en $1.542,58, con una brecha del 6,2%.

- Dólar Tarjeta: Para quienes tienen gastos en el exterior, el valor (que incluye el 30% de recargo deducible de Ganancias) se posicionó en $1.924, manteniéndose como la opción más cara del mercado.

- Dólar Cripto: La cotización de referencia en plataformas como Bitso se ubicó en $1.547,96, alineada con la tendencia alcista de los dólares libres.

