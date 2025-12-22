Dólar "blue" hoy: pegó un salto de $20 y en Tucumán ya se vende cerca de los $1.520

El mercado cambiario comenzó la semana corta de Navidad con movimientos bruscos. El dólar "blue" subió $20 este lunes, cerrando a $1.495 para la compra y $1.505 para la venta en las pizarras de la city porteña. Sin embargo, en la plaza local la temperatura fue mayor: en Tucumán, la divisa informal se negocia cerca de los $1.520, según el relevamiento realizado por LA GACETA.
Este incremento coloca al billete paralelo en su valor más alto de los últimos dos meses. Los operadores señalan que la suba responde a un repunte de la demanda genuina, luego de un comienzo de diciembre que estuvo marcado por una mayor necesidad de pesos por parte de empresas y particulares (aguinaldos y gastos de fin de año), lo que había mantenido la cotización planchada.
El comportamiento de los financieros y el oficial
La tensión también se reflejó, aunque con matices, en los dólares financieros y en la brecha cambiaria respecto al oficial mayorista, que hoy cerró en $1.452.
Así cerraron las distintas cotizaciones este lunes 22 de diciembre:
- Dólar MEP: Operó a $1.493,20, manteniendo una brecha con el oficial del 2,8%.
- Contado con Liquidación (CCL): Se ubicó en $1.542,58, con una brecha del 6,2%.
- Dólar Tarjeta: Para quienes tienen gastos en el exterior, el valor (que incluye el 30% de recargo deducible de Ganancias) se posicionó en $1.924, manteniéndose como la opción más cara del mercado.
- Dólar Cripto: La cotización de referencia en plataformas como Bitso se ubicó en $1.547,96, alineada con la tendencia alcista de los dólares libres.