Dólar "blue" hoy: pegó un salto de $20 y en Tucumán ya se vende cerca de los $1.520

Este incremento coloca al billete paralelo en su valor más alto de los últimos dos meses. Los operadores señalan que la suba responde a un repunte de la demanda genuina, luego de un comienzo de diciembre que estuvo marcado por una mayor necesidad de pesos por parte de empresas y particulares (aguinaldos y gastos de fin de año), lo que había mantenido la cotización planchada.