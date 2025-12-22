"Nacho" Fernández volvió a casa: se emocionó al ser presentado en Gimnasia de La Plata

Luego de una emotiva despedida en redes sociales, Ignacio Fernández cerró su regreso a Gimnasia de La Plata. Fue presentado en conferencia de prensa y se mostró muy emocionado. “Esperé mucho este momento. Estoy muy contento de estar acá. Quiero que sea un lindo año y disfrutarlo con mi familia que siempre me apoya”, afirmó “Nacho”.
También destacó el trabajo del técnico Francisco Zaniratto, y manifestó que su idea es continuar por esa línea futbolística. Y avisó que su experiencia en el “Millonario” y en el fútbol brasileño será uno de los aportes de su parte. “Puedo acompañar a los buenos chicos que surgieron este año o sumar desde donde me toque. Quiero volcar toda la experiencia que adquirí en River y en Atlético Mineiro”, anticipó.
Un hombre del Bosque
El volante de 35 años retorna al club que lo vio nacer. Su debut en Primera División fue en 2010, frente a Argentinos Juniors. Jugó 93 encuentros, con 15 goles, y fue la figura del ascenso en la temporada 2012/2013.
El mediocampista dejó el club en 2016, cuando pasó a River a cambio de US$ 2.700.000. Luego pasó por Atlético Mineiro y tuvo una segunda etapa en el elenco riverplatense antes de esta vuelta al “Tripero”.