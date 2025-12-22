"Nacho" Fernández volvió a casa: se emocionó al ser presentado en Gimnasia de La Plata

También destacó el trabajo del técnico Francisco Zaniratto, y manifestó que su idea es continuar por esa línea futbolística. Y avisó que su experiencia en el “Millonario” y en el fútbol brasileño será uno de los aportes de su parte. “Puedo acompañar a los buenos chicos que surgieron este año o sumar desde donde me toque. Quiero volcar toda la experiencia que adquirí en River y en Atlético Mineiro”, anticipó.