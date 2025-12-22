Secciones
"Nacho" Fernández volvió a casa: se emocionó al ser presentado en Gimnasia de La Plata

Tras dejar River, el mediocampista firmó el contrato que lo une con el “Lobo” hasta diciembre de 2026.

Hace 45 Min

Luego de una emotiva despedida en redes sociales, Ignacio Fernández cerró su regreso a Gimnasia de La Plata. Fue presentado en conferencia de prensa y se mostró muy emocionado. “Esperé mucho este momento. Estoy muy contento de estar acá. Quiero que sea un lindo año y disfrutarlo con mi familia que siempre me apoya”, afirmó “Nacho”.

También destacó el trabajo del técnico Francisco Zaniratto, y manifestó que su idea es continuar por esa línea futbolística. Y avisó que su experiencia en el “Millonario” y en el fútbol brasileño será uno de los aportes de su parte.  “Puedo acompañar a los buenos chicos que surgieron este año o sumar desde donde me toque. Quiero volcar toda la experiencia que adquirí en River y en Atlético Mineiro”, anticipó.

Un hombre del Bosque

El volante de 35 años retorna al club que lo vio nacer. Su debut en Primera División fue en 2010, frente a Argentinos Juniors. Jugó 93 encuentros, con 15 goles, y fue la figura del ascenso en la temporada 2012/2013.

El mediocampista dejó el club en 2016, cuando pasó a River a cambio de US$ 2.700.000. Luego pasó por Atlético Mineiro y tuvo una segunda etapa en el elenco riverplatense antes de esta vuelta al “Tripero”.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateLa PlataClub de Gimnasia y Esgrima La PlataIgnacio FernándezLiga Profesional de Fútbol
