Yerba Buena: así funcionarán los servicios municipales durante la Navidad

Con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, la Municipalidad de Yerba Buena informó que la atención administrativa y los servicios públicos funcionarán con un cronograma especial y, en algunos casos, de manera reducida.
Las autoridades recordaron que, durante el asueto, los vecinos podrán canalizar reclamos, pedidos y consultas de manera remota a través de la aplicación Yerba Buena Digital, disponible para descargar tanto en dispositivos Android como iOS.
El detalle del funcionamiento servicio por servicio
Miércoles 24 de diciembre
- Recolección domiciliaria: servicio reducido.
- Munibús: Funcionamiento normal.
- Centro de Salud Carrillo: atención únicamente por guardia.
- Seguridad (GUM) y Tránsito: servicio normal.
- Cementerio Municipal: solo guardia.
- Administración: sin atención al público.
Jueves 25 de diciembre
- Recolección domiciliaria: servicio reducido.
- Munibús: sin servicio.
- Centro de Salud Carrillo: atención únicamente por guardia.
- Seguridad (GUM) y Tránsito: servicio normal.
- Cementerio Municipal: solo guardia.
- Administración: sin atención al público.