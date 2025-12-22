Secciones
Yerba Buena: así funcionarán los servicios municipales durante la Navidad

El municipio detalló el cronograma de atención para este 24 y 25 de diciembre. El Munibús no circulará el jueves, mientras que la salud y el cementerio mantendrán guardias mínimas.

Yerba Buena: así funcionarán los servicios municipales durante la Navidad
Hace 2 Hs

Con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, la Municipalidad de Yerba Buena informó que la atención administrativa y los servicios públicos funcionarán con un cronograma especial y, en algunos casos, de manera reducida.

Las autoridades recordaron que, durante el asueto, los vecinos podrán canalizar reclamos, pedidos y consultas de manera remota a través de la aplicación Yerba Buena Digital, disponible para descargar tanto en dispositivos Android como iOS.

El detalle del funcionamiento servicio por servicio

Miércoles 24 de diciembre

- Recolección domiciliaria: servicio reducido.

- Munibús: Funcionamiento normal.

- Centro de Salud Carrillo: atención únicamente por guardia.

- Seguridad (GUM) y Tránsito: servicio normal.

- Cementerio Municipal: solo guardia.

- Administración: sin atención al público.

Jueves 25 de diciembre

- Recolección domiciliaria: servicio reducido.

- Munibús: sin servicio.

- Centro de Salud Carrillo: atención únicamente por guardia.

- Seguridad (GUM) y Tránsito: servicio normal.

- Cementerio Municipal: solo guardia.

- Administración: sin atención al público.

