Banco Macro: un año más cerca de los argentinos, construyendo futuro juntos

También indicó: “este año nos ha desafiado a evolucionar sin perder nuestra esencia. Hemos integrado nuevas herramientas digitales, no para reemplazar el trato humano, sino para potenciarlo; buscamos que la tecnología sea el puente hacia la simplicidad, agilizando procesos para que nuestros clientes puedan dedicar su tiempo a lo que realmente importa. Queremos que cada argentino sienta que tiene un socio estratégico a su lado. Nuestro objetivo sigue siendo combinar la potencia de la innovación con la calidez de la cercanía, ofreciendo las mejores propuestas de valor del mercado”.