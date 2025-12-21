Banco Macro: un año más cerca de los argentinos, construyendo futuro juntos

Al cierre de 2025 el gerente divisional de Banco Macro, Fernando Tabora desea extender un profundo agradecimiento a los clientes de la entidad por la confianza depositada a lo largo de este año.
“En Banco Macro entendemos el ADN de nuestro país y sabemos que los argentinos valen mucho. Argentina es una usina inagotable de talento emprendedor y nuestra misión es honrar ese valor. Como entidad líder de capitales nacionales, reafirmamos nuestro compromiso de estar presentes en cada rincón del país, demostrando que la verdadera cercanía se sostiene con hechos tangibles y acompañamiento constante”, sostuvo.
También indicó: “este año nos ha desafiado a evolucionar sin perder nuestra esencia. Hemos integrado nuevas herramientas digitales, no para reemplazar el trato humano, sino para potenciarlo; buscamos que la tecnología sea el puente hacia la simplicidad, agilizando procesos para que nuestros clientes puedan dedicar su tiempo a lo que realmente importa. Queremos que cada argentino sienta que tiene un socio estratégico a su lado. Nuestro objetivo sigue siendo combinar la potencia de la innovación con la calidez de la cercanía, ofreciendo las mejores propuestas de valor del mercado”.
De cara a la Navidad y el Año Nuevo, Banco Macro les desea a todas las familias argentinas paz, rodeados de los seres queridos y con la mirada puesta en un año 2026 lleno de oportunidades y prosperidad.
Banco Macro es la entidad privada con mayor red de sucursales a lo largo de la Argentina, siendo el número uno de los bancos nacionales de capitales privados. Se ofrecen servicios financieros a individuos y empresas, priorizando el desarrollo regional y la inclusión financiera.
Banco Macro cuenta en la provincia de Tucumán con 258 cajeros automáticos y 40 sucursales con puntos de atención personalizados.
Pensá en grande, pensá en Macro.