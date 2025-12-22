Cómo hacer el mejor vitel toné: el truco para que quede perfecto en solo cuatro pasos

En esta época del año y a pocos días de la Nochebuena, la cena navideña vuelve a ser la protagonista. Dentro de los platos más solicitados se encuentra el vitel toné, un clásico de las celebraciones de fin de año.
Como gran parte de la comida favorita de los argentinos, el Vitel Toné es de origen italiano. Su nombre original es vitel tonnà o vitello tonnato, que significa carne de ternera con atún. Llegó al país de la mano de los inmigrantes piamonteses (provenientes de Piamonte -región ubicada en el noroeste de Italia, cuya capital es Turín-), pero al día de hoy es más valorado en la Argentina que en su país de origen.
Comida navideña: ¿cómo hacer un vitel toné?
Ingredientes:
-Peceto 1,5 kg. (debe tener el tamaño que entre en la olla a utilizar, para sumergirlo completamente y poder hervirlo).
-Una lata y media de atún
-De cinco a seis anchoas
-Una taza de mayonesa
-350 g. de crema de leche
-Alcaparras para decorar.
Preparación:
Cocine el peceto en agua hirviendo junto con vegetales como zanahoria, apio y perejil para saborizar la carne. Utilice poca sal y mantenga el fuego medio entre una hora y media y dos horas, hasta que al pinchar la pieza no brote sangre.
Una vez cocida, retire el exceso de grasa y corte la carne en rodajas finas. Reserve la preparación para el armado final.
Para la salsa, procese la mayonesa, el atún y las anchoas en una licuadora o mixer. Triture los ingredientes hasta obtener la textura de una pasta uniforme.
Pase la pasta a un recipiente y mézclela con la crema de leche hasta lograr una consistencia espesa. Finalmente, unte cada rodaja de carne con la salsa, acomódelas en una bandeja y decore con alcaparras.
Tips para tener en cuenta a la hora de preparar Vitel toné
- Una vez que el peceto está cocido se debe dejar enfriar adentro de la olla con el fuego apagado para que la carne tome sabor y no salga seca.
- Desgrasar la carne una vez cocida y no en crudo para facilitar el proceso.
- Agregar la crema de leche fuera de la licuadora para evitar que se corte.
- No agregar sal extra, con el gusto de las anchoas es suficiente.
- Una vez hecha la salsa servirla sobre cada rodaja de carne para que ninguna quede seca.
- Se puede reemplazar el peceto por la palomita o la lengua para abaratar costos.