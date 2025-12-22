Cómo hacer el mejor vitel toné: el truco para que quede perfecto en solo cuatro pasos

Como gran parte de la comida favorita de los argentinos, el Vitel Toné es de origen italiano. Su nombre original es vitel tonnà o vitello tonnato, que significa carne de ternera con atún. Llegó al país de la mano de los inmigrantes piamonteses (provenientes de Piamonte -región ubicada en el noroeste de Italia, cuya capital es Turín-), pero al día de hoy es más valorado en la Argentina que en su país de origen.