Los motivos por los que Ulises Vera y Nicolás Moreno no seguirán en San Martín

En el caso de Vera, la postura del club fue clara. Desde la dirigencia aseguran que hubo voluntad de diálogo, pero que el pedido económico que llegó a través de su representante (el ex defensor del club Wilfredo Olivera) resultó imposible de afrontar. “A través de su representante nos pidió una suma elevadísima para quedarse”, deslizaron. Ante ese escenario, San Martín optó por no continuar con las conversaciones y aceptar que el ciclo del futbolista estaba terminado.