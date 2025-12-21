Secciones
Los motivos por los que Ulises Vera y Nicolás Moreno no seguirán en San Martín

Un vocero de la CD aseguró que en ambos casos le ofrecieron una fuerte mejora en sus respectivos contratos, pero que no aceptaron.

OTROS TIEMPOS. Vera y Moreno (los primeros desde la izquierda) dejarán de pertener a San Martín. OTROS TIEMPOS. Vera y Moreno (los primeros desde la izquierda) dejarán de pertener a San Martín.
San Martín empieza a cerrar un año de definiciones y, como suele ocurrir en cada mercado, no todas las noticias llegan en clave de continuidad. Ulises Vera y Nicolás Moreno no seguirán en el club: a ambos se les vence el contrato el 31 de diciembre y, pese a los intentos de la CD por retenerlos, ninguno formará parte del plantel que encarará la temporada 2026.

Las salidas, según explicaron desde el entorno dirigencial, responden a razones distintas, pero confluyen en un mismo punto: San Martín decidió no forzar negociaciones que se salieran de su marco económico y de su línea institucional. “Ningún jugador está ni estará por encima de San Martín. Si vos elegís irte de San Martín, allá vos”, fue una de las frases más contundentes que dejó un vocero de la CD al explicar el desenlace.

En el caso de Vera, la postura del club fue clara. Desde la dirigencia aseguran que hubo voluntad de diálogo, pero que el pedido económico que llegó a través de su representante (el ex defensor del club Wilfredo Olivera) resultó imposible de afrontar. “A través de su representante nos pidió una suma elevadísima para quedarse”, deslizaron. Ante ese escenario, San Martín optó por no continuar con las conversaciones y aceptar que el ciclo del futbolista estaba terminado.

La situación de Moreno tuvo otros matices, aunque el final fue el mismo. Durante las últimas semanas, su futuro estuvo rodeado de versiones cruzadas. Primero apareció Tristán Suárez como posible destino, luego Quilmes y nuevamente Tristán. Ese vaivén, sumado a la falta de una definición concreta, terminó enfriando la negociación. “Se les ofreció, en ambos casos, triplicar su sueldo. Pero bueno… no podemos hacer más”, reconoció la misma fuente consultada, dejando en claro que el esfuerzo económico existió, pero no fue suficiente.

Las dos bajas se producen en un momento sensible, con el club en pleno proceso de rearmado y con la necesidad de sostener un equilibrio entre competitividad y responsabilidad financiera. En ese sentido, la dirigencia del “Santo” busca marcar una línea: negociar, pero sin comprometer el futuro del club.

Semana clave para la llegada de refuerzos a Bolívar y Pellegrini

Mientras se cierran estas salidas, en Bolívar y Pellegrini el foco empieza a correrse hacia lo que viene. Esta semana será clave en materia de refuerzos. Según trascendió, San Martín podría asegurarse en las próximas horas la llegada de entre cuatro y seis futbolistas, en distintas posiciones. “Las charlas están avanzadas. La idea es tener el plantel conformado, en gran parte, en el inicio de 2026”, explicó la misma fuente.

