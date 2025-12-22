SANCOR SEGUROS celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación

Acerca de Grupo Sancor Seguros

Nacida en el interior de Argentina y signada por valores cooperativos, SANCOR SEGUROS dio origen al Grupo Sancor Seguros, N° 1 del mercado asegurador argentino con más del 12% de participación que brinda protección a más de 9 millones de asegurados. Actualmente sigue expandiéndose tanto en Argentina, donde cuenta con oficinas propias en todo el territorio, como en América Latina, con presencia directa en Uruguay, Paraguay y Brasil. Se ha expandido en el rubro asegurador con la creación de Prevención ART (líder del mercado de Riesgos del Trabajo) y de Prevención Retiro (seguros de retiro), como así también hacia la industria de la medicina prepaga, con Prevención Salud, el negocio bancario, con Banco del Sol y el inmobiliario, con Sancor Seguros Real Estate. A través de su Fundación Grupo Sancor Seguros, busca generar aportes a la sociedad especialmente sobre cooperativismo y seguridad vial. Y en los últimos años ha desarrollado firmas que crean valor económico y social: CITES, un fondo de venture capital en deeptech y la primera incubadora tecnológica de management privado de América Latina; Sancor Seguros Impulsa, incubadora que busca estimular la generación de proyectos productivos con visión de triple impacto; y Sancor Seguros Ventures, fondo de venture capital corporativo que invierte en startups en los sectores de insurtech, fintech y healthtech; entre otras.