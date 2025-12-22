Con el empuje del Grupo Corven, Triumph refuerza su crecimiento en Argentina con la presentación de la Tiger Sport 800

Esta modalidad de presentación tuvo como objetivo además de dar a conocer la nueva Tiger Sport 800 fortalecer el vínculo directo de la marca con su público, ofreciendo una experiencia cercana y alineada con los estándares globales de Triumph. Los concesionarios Triumph se distinguen por su concepto premium, con espacios diseñados para brindar una atención personalizada, asesores altamente capacitados y una propuesta integral que incluye una amplia gama de motos, accesorios originales y una completa línea de indumentaria oficial. De este modo, los clientes acceden al line up de productos como así también reciben orientación especializada y personalizada, en el marco de una experiencia de marca diferencial.