Con el empuje del Grupo Corven, Triumph refuerza su crecimiento en Argentina con la presentación de la Tiger Sport 800

Buenos Aires.- Triumph, representada en Argentina por el Grupo Corven, presentó oficialmente su más reciente incorporación: la nueva Tiger Sport 800. Este modelo, además de completar el portafolio de la icónica marca británica, representa un nuevo paso en la estrategia de expansión a nivel local. Para reforzar su compromiso con una presencia federal y una experiencia de marca homogénea, el lanzamiento se realizó de forma simultánea en ocho concesionarios distribuidos en distintas provincias del país.
Esta modalidad de presentación tuvo como objetivo además de dar a conocer la nueva Tiger Sport 800 fortalecer el vínculo directo de la marca con su público, ofreciendo una experiencia cercana y alineada con los estándares globales de Triumph. Los concesionarios Triumph se distinguen por su concepto premium, con espacios diseñados para brindar una atención personalizada, asesores altamente capacitados y una propuesta integral que incluye una amplia gama de motos, accesorios originales y una completa línea de indumentaria oficial. De este modo, los clientes acceden al line up de productos como así también reciben orientación especializada y personalizada, en el marco de una experiencia de marca diferencial.
Este evento se da en un contexto de fuerte crecimiento para Triumph en Argentina. En los últimos meses, la compañía inauguró tres nuevos concesionarios y avanza con cinco aperturas adicionales, fortaleciendo de manera sostenida su red comercial. Este desarrollo territorial estuvo acompañado por un desempeño comercial destacado: en 2025 la marca incrementó un 250% su market share respecto de 2024 y triplicó su volumen de ventas, impulsada por una gama en expansión y una mayor disponibilidad de producto. Solo en 2025, Triumph lanzó ocho nuevos modelos y renovaciones, lo que permitió renovar su portafolio y consolidar su posicionamiento en segmentos clave.
Gracias a este crecimiento, Triumph Argentina alcanzó un hito histórico al ubicarse en el 4° puesto del ranking internacional de importadores, la mejor posición lograda por el país desde la llegada de la marca.
La nueva Tiger Sport 800: rendimiento, confort y tecnología
La nueva Tiger Sport 800 fue diseñada para ofrecer un balance preciso entre el manejo deportivo y la capacidad para viajes de larga distancia. Su nuevo motor tricilíndrico de 800 cc, capaz de entregar 115 CV a 10.750 rpm y 84 Nm a 8.500 rpm, garantiza una respuesta inmediata gracias al amplio rango de par disponible en la zona media. El característico sonido del escape de acero inoxidable refuerza el ADN Triumph.
El chasis combina una ciclística ágil y predecible, con suspensiones Showa ajustables, frenos radiales de alto rendimiento y un peso en orden de marcha de apenas 214 kg, lo que se traduce en una conducción precisa y natural. Su carrocería aerodinámica, los deflectores integrados y la ergonomía pensada tanto para piloto como acompañante contribuyen a una experiencia confortable en viajes largos. El asiento doble, los manijas del pasajero y la posición de manejo erguida completan un conjunto orientado a maximizar el confort.
Durante la presentación, Juan Pablo Balzano, responsable de la marca en el país, destacó:
“El motor tricilíndrico de la Tiger Sport 800 entrega la potencia y las sensaciones que todo motociclista busca, tanto en la ciudad como en los viajes de fin de semana. Su respuesta progresiva, la combinación entre agilidad y estabilidad, y una posición de manejo confortable crean una experiencia equilibrada y muy disfrutable. Las asistencias electrónicas —acelerador electrónico, ABS y control de tracción optimizados para curvas, junto con los tres modos de conducción— brindan un rendimiento superior. Con el Triumph Shift Assist y el control de velocidad, la Tiger Sport 800 ofrece una conducción potente, segura y sumamente placentera.”
En materia tecnológica, la Tiger Sport 800 incorpora modos de conducción Sport, Road y Rain, acelerador electrónico, control de tracción desconectable y ABS optimizado para curvas. La integración con el Triumph Shift Assist y el control de velocidad agrega fluidez en ruta, mientras que la iluminación full-LED, el panel de instrumentos LCD + TFT y la conectividad Bluetooth mediante My Triumph elevan la experiencia de uso cotidiana.
Garantía y respaldo
La nueva Triumph Tiger Sport 800 cuenta con una garantía transferible de 2 años sin límite de kilometraje reforzando el compromiso de Grupo Corven y Triumph Argentina con la satisfacción del usuario.
Service oficial único en el mercado con intervalo de servicio cada 16.000 km
Colores: Sapphire Black
Precio: U$S 23.000 - Financiación de hasta el 80% de la unidad mediante el BBVA
Acerca de Grupo Corven
Grupo Corven es un conjunto de empresas de capitales nacionales y operatoria internacional, en constante movimiento y evolución, con una sólida trayectoria industrial de más de 55 años. Nuestra visión es ser líderes en soluciones integrales de movilidad ofreciendo la mejor experiencia de calidad y servicio.
El grupo está conformado por cuatro unidades de negocio especializadas en movilidad: Movilidad Individual (producción y comercialización de motos y otros vehículos de uso urbano), Automotriz (producción y distribución de vehículos para el transporte de carga y de pasajeros), Autopartes (con foco en el llamado “undercar”) y Neumáticos (tanto para vehículos particulares como comerciales). Además, el grupo ha ampliado sus horizontes a otros negocios, tales como Energía, Agro, Financiero, entre otros.
Grupo Corven posee un potente porfolio de marcas, cada una de las cuales ofrecen respuestas innovadoras en soluciones y servicios para la movilidad del futuro.
GRUPO CORVEN: NOS MOVEMOS AL FUTURO CON VOS