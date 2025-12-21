Las frenadas de los ómnibus y otros ruidos urbanos

De paso, como se consignó en editoriales anteriores (“El ruido que invade los espacios urbanos”, del 13/12; y “La necesidad de concientizar sobre el ruido”, del 7/11) resulta imperioso resolver cómo reducir otras cada vez más agresiones auditivas, como el abuso de la bocina, las constantes sirenas de ambulancias, que es peor en las motoambulancias mientras intentan atravesar el tránsito embotellado; los negocios con parlantes con estruendo hacia la vereda; uso de pesados carros metálicos de transporte de electrodomésticos en las peatonales, locales bailables, fiestas y recitales; y en el podio de las toxicidades sonoras las motos con escapes libres, con escaso mantenimiento o sin los filtros suficientes para evitar los poderosos ruidos molestos que producen. Esto sin mencionar que en estos días de fin de año se incrementan los ruidosos festejos a bocinazos por las calles céntricas.