Las idas y vueltas del histórico Regimiento 10, que custodió al Congreso de la Independencia

José María Posse
Abogado - Escritor - Historiador
Por ley Nacional 24.024/ 91, la Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia tiene una guardia compuesta por miembros del Ejército Argentino, quienes visten el uniforme histórico del Regimiento 10 General Racedo.
El cambio de guardia, con intervalos de una hora, se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los visitantes.
Regimiento histórico
A instancias del general José Rondeau, el director supremo de las Provincias Unidas, Gervasio Antonio de Posadas, creó el Batallón de Infantería N° 10 el 9 de agosto de 1814. Obtuvo su bautismo de fuego en Montevideo.
Posteriormente la unidad se destinó al Ejército Auxiliar del Perú. Luego, por ser la sección mejor regimentada, fue comisionada para vigilar las sesiones del Soberano Congreso Constituyente.
Su uniforme estaba conformado por: morrión o gorra de suela con chapa blanca y el número del cuerpo; corbata de suela; casaca azul con vueltas y cuello verde; vivo colorado; cabo blanco; pantalón azul de paño y blanco de brin y botines negros y blancos.
Custodios
El Congreso General Constituyente sesionó en San Miguel de Tucumán, bajo la atenta mirada de los soldados del 10, a la sazón bajo las órdenes del Teniente Coronel Pedro Roca Tejerina, hermano del coronel José Segundo, padre de quien luego sería dos veces presidente de los argentinos, el general Julio Argentino Roca.
Como el pueblo podía asistir a la casona que cobijó al Congreso y ubicarse en el sector del recinto de sesiones denominado “la barra”, los soldados debían atender de que nadie, fuera de los congresales, ingresara al recinto de sesiones.
En algunas ocasiones tuvieron que disolver tumultos, por parte de los curiosos, que incomodaban a los diputados.
Tareas
Entre sus múltiples tareas, debían vigilar la puerta principal y los accesos a la sala. En caso de sesiones secretas, como la que pidió el general Manuel Belgrano para el 6 de julio, los soldados de la custodia debían desplazar al público 25 pasos por fuera de los muros; así como también evitar la presencia de espías, tanto realistas como artiguistas, que conspiraban en contra del Congreso.
Los documentos indican que rendían honores a los congresales mediante el toque solemne del tambor. El historiador Juan Pablo Bulacio, en sus investigaciones, nos relata que durante las misas en la Iglesia Catedral, un guardia estaba apostado en la salida del templo, por la actual calle Congreso.
En el momento de la Consagración debía, por señas, informar a los guardias apostados frente a la casa, quienes a su vez advertían a los que estaban custodiando el ingreso al recinto. De inmediato, estos anunciaban a los diputados, quienes de inmediato suspendían los debates y se arrodillaban, en respeto a Cristo. Luego de ello podían continuar con su trabajo.
Disuelto
El regimiento 10 fue disuelto en 1820 por ser partícipe del motín de Arequito.
En 1862, el Estado de Buenos Aires reorganizó el Batallón 10, el cual ocupó sucesivamente las guarniciones de Rosario, Rojas y Fuerte Junín, en la frontera sur. Iniciada la Guerra del Paraguay, fue refundido en el Batallón de infantería Nº 4, de destacada actuación en esta campaña.
En 1873, el Regimiento 12 de Infantería pasó a denominarse Regimiento 10 de Infantería de Línea. A las órdenes del general Eduardo Racedo, guarneció la frontera en Río Cuarto, Santa Catalina y Rosario.
En 1874, se incorporó al Ejército, comandado paradójicamente por el coronel Julio Argentino Roca. Luchó bajo las órdenes del tucumano en la batalla de Santa Rosa, donde obtuvo una victoria aplastante.
Campaña al desierto
Hacia 1876, el regimiento se incorporó a la Tercera División de las fuerzas Expedicionarias al Desierto, enfrentándose a los malones chilenos con éxito, lo que permitió recuperar vastos territorios a la soberanía nacional.
En 1887, se restituyó al cuerpo su anterior denominación. En 1890, encontrándose con asiento en Buenos Aires, fue disuelto nuevamente por estar envuelto en la Revolución del Parque de Artillería durante los días 26, 27 y 28 de julio.
En 1891, bajo la presidencia de Carlos Pellegrini, se lo constituyó nuevamente por decreto del día 2 de junio. En 1896, se concentró en Cura Malal y sus batallones fueron conformados por los primeros conscriptos que se incorporan al servicio militar obligatorio.
Actualmente, el Regimiento de Infantería de Montaña 10 (RIM 10) “Teniente General Racedo” es una unidad de combate activa del Ejército Argentino perteneciente a la VI Brigada de Montaña, 2ª División de Ejército. Su cuartel se ubica en Covunco Centro, en las cercanías de la localidad de Mariano Moreno en la provincia del Neuquén.
Custodian al Refugio Militar “Copahue” en las cercanías del Paso Copahue. En 1934, se comenzó la construcción del cuartel en Covunco sobre la margen sur del arroyo Covunco y a 50 kilómetros del fortín que durante la Conquista del Desierto les sirviera de refugio contra los maloqueros. Se finalizó en 1937, año en que se trasladó al Regimiento.
Guardia histórica
En 1991, a instancias del diputado nacional por Tucumán, doctor Ezequiel Ávila Gallo, se promulgó la Ley 24.024, de “custodia militar de la Casa Histórica”, mediante la cual, soldados de línea de la guarnición militar Tucumán, con sede en el Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid, utilizan el uniforme histórico del regimiento, en tiempos del Congreso.
Por gestiones de su actual director, el coronel José María Santillán, se restituyeron las armas históricas a los soldados que custodian simbólicamente la Sala de la Jura y el ingreso al edificio. Por motivos inexplicables, en el anterior gobierno, se les había prohibido estar apostados “con armas”, sin tener en cuenta que estaban desactivadas y no representan peligro alguno para los visitantes.
De esta manera, la manda legal vuelve a cumplirse de manera completa, sobre todo en el cambio de guardia, que es parte importante de la agenda cultural del museo, y reúne a una gran cantidad de turistas y tucumanos transeúntes.
Una visita al Museo de la Independencia no se considera completa sin haber asistido al relevo de la guardia histórica.