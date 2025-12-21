Las idas y vueltas del histórico Regimiento 10, que custodió al Congreso de la Independencia

Tareas

Entre sus múltiples tareas, debían vigilar la puerta principal y los accesos a la sala. En caso de sesiones secretas, como la que pidió el general Manuel Belgrano para el 6 de julio, los soldados de la custodia debían desplazar al público 25 pasos por fuera de los muros; así como también evitar la presencia de espías, tanto realistas como artiguistas, que conspiraban en contra del Congreso.