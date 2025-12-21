A un año de su muerte: Beatriz Sarlo y su Punto de vista

El 17 de diciembre de este año se cumplió un año del fallecimiento de una de las intelectuales más prestigiosas y a la vez más conocida de la Argentina, Beatriz Sarlo. Como es sabido, son múltiples los escenarios donde ella desplego su labor. En efecto, intervino en el campo editorial en diversas publicaciones del CEAL (Centro Editor de América Latina), en las revistas culturales (primero en Los Libros y luego en Punto de vista) y en la cátedra universitaria (como profesora de “Literatura Argentina II”, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires). Además, publicó numerosas obras (entre las más difundidas, El imperio de los sentimientos, Una modernidad periférica, Borges, un escritor en las orillas, Escenas de la vida posmoderna y La pasión y la excepción). Asimismo, logró ser una “intelectual popular” al escribir en periódicos y frecuentar programas televisivos, generalmente para opinar sobre la actualidad política argentina. Dada la actividad multifacética de la ensayista, esta es imposible de abordar en una breve nota. Por ello, aquí nos centraremos en señalar algunos aspectos de Punto de vista, la revista que la tuvo como mentora durante 30 años.