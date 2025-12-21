El impresionante camino de la evolución humana

Hablemos de la dignidad de los humanos. Ser humano -criatura asombrosa-, ¿quién eres? Inventaste la rueda, inventaste el fuego, te diste cuenta de que la cooperación era tu único medio de supervivencia, inventaste la necrofagia para poder ser señor del mundo bajo tu mando, adquiriste un intelecto sorprendentemente grande, y tu cerebro es tan grande, tan surcado y tan complejo que verdaderamente, por medio de este cerebro, adquiriste poder, aunque algo limitado, sobre este mundo que también lo nombraste, llevándote a tales reconocimientos de los que más tarde resultaría que no eran verdad, pero te ayudaron a progresar en el curso de tu evolución. Tu desarrollo, avanzando a pasos agigantados, reforzó tu especie sobre la Tierra y la hizo crecer, te reuniste en hordas, construiste sociedades, creaste civilizaciones, también te volviste capaz del milagro de no extinguirte, aunque esa posibilidad existía también, pero una vez más te paraste sobre tus dos piernas, luego, como homo habilis, hiciste herramientas de piedra, y supiste cómo usarlas también. Luego, como homo erectus, descubriste el fuego, y luego debido a un pequeño detalle -a diferencia del chimpancé, tu laringe y paladar blando no se tocan- se hizo posible para ti dar vida al lenguaje, paralelo al desarrollo del centro del habla del cerebro; te sentaste con el Señor de los Cielos -si podemos creer los pasajes silenciados del Antiguo Testamento-, te sentaste con Él, y diste nombres a todas las cosas creadas que Él te mostró. Más tarde inventaste la escritura, pero para entonces ya eras capaz de trenes de pensamiento filosóficos, primero conectaste los eventos, luego los separaste de tus creencias religiosas; refiriéndote a tu propia experiencia, inventaste el tiempo, construiste vehículos y barcos, vagaste por lo Desconocido en la Tierra, saqueando todo lo que se podía saquear. Te diste cuenta de lo que significaba concentrar tu fuerza y tu poder, mapeaste planetas que se pensaban inalcanzables, y para entonces ya no considerabas al Sol como un Dios y a las estrellas como los determinantes del destino. Inventaste, o más bien modificaste la sexualidad, los roles de hombres y mujeres, y muy tarde, aunque nunca es demasiado tarde, descubriste el amor por ellos. Inventaste los sentimientos, la empatía, las diferentes jerarquías de la adquisición de conocimiento, y finalmente volaste al espacio, abandonando a los pájaros. Luego volaste hasta la Luna, y diste tus primeros pasos allí. Inventaste tales armas que podrían volar toda la Tierra muchas veces, y luego inventaste ciencias de una manera tan flexible gracias a la cual el mañana tiene precedencia sobre lo que solo se puede imaginar hoy y lo mortifica. Y creaste arte desde las pinturas rupestres hasta la Última Cena de Leonardo, desde el mágico y oscuro encantamiento del ritmo hasta Johann Sebastian Bach. Finalmente, de acuerdo con el progreso histórico, con completa y absoluta repentinidad, comenzaste a no creer en nada en absoluto, y, gracias a los dispositivos que tú mismo inventaste, destruyendo la imaginación, ahora solo te queda la memoria a corto plazo, y así has abandonado la noble y común posesión del conocimiento y la belleza y el bien moral. Y ahora estás listo para salir a las llanuras, donde tus piernas se hundirán, no te muevas, ¿vas a Marte? en su lugar: no te muevas, porque este barro te tragará, te arrastrará al pantano. Pero fue hermoso, tu camino a través de la evolución fue impresionante. Solo, desafortunadamente, no se puede repetir.