Para leer a Jane Austen con nuevos ojos

Es esta percepción de lo social lo que nos lleva a considerar a Jane Austen una escritora realista, más que romántica (como tradicionalmente se la leía). Sus heroínas -miembros de esa aristocracia rural inglesa, que se conoce como gentry- han sido víctimas, por su condición de mujer, de inequidad y desposeimiento. Por tanto, van a manifestar su frustración ante la rígida estructura patriarcal, pero también su superación y resiliencia.