Parte 5 - El regalo de la presencia: manual para rescatarnos de la soledad digital

¡Jingle bell, jingle bell! Oh oh oooh, llega la Navidad y parece que el mundo nos obliga a estar felices. Pero la realidad, esa que no sale en anuncios de Coca, es que para muchos estas fechas son un recordatorio brutal de la soledad.

Podemos estar solos porque la vida nos golpeó y hay una silla vacía que grita ausencias (y vaya si lo sé este año). Podemos estar solos porque nos aislamos. O, lo que es más paradójico en este 2025: podemos estar profundamente solos en una mesa llena de gente, donde cada uno está más conectado con su pantalla que con el que tiene al lado.