Los debates en torno a la educación
Este 2025 obligó a la sociedad tucumana, y al país en su conjunto, a abandonar una comodidad peligrosa: la de creer que los problemas del sistema educativo podían seguir ocultos bajo la alfombra. Por primera vez en mucho tiempo, el debate dejó de ser exclusivo de autoridades, supervisores o docentes. Entraron en escena las familias, los estudiantes y la opinión pública. Esa ampliación de voces permitió asumir que la educación del siglo XXI ya no puede sostenerse con un modelo pedagógico del siglo XIX.

La implementación del Programa de Alfabetización en Tucumán se convirtió en uno de los momentos más decisivos del año y en ese contexto la adhesión al Compromiso Federal por la Alfabetización consolidó un consenso político que avance hacia la comprensión de que la lectura trasciende la escuela e involucra a la sociedad.

El Primer Congreso Provincial de Alfabetización y las acciones desarrolladas a lo largo del año implicaron revisar prácticas, priorizar tiempos, fortalecer formación docente y comprometer a las familias en la continuidad lectora en casa bajo la consigna: entrar por la puerta grande.

El segundo gran debate del año giró en torno al uso del celular en las escuelas. La Ley 9.852 estableció un marco general: uso permitido solo con fines pedagógicos o ante emergencias. Pero el corazón del problema quedó en manos de cada institución  que debía definir cómo implementarlo, con qué criterios y con qué sanciones. Ese margen de autonomía generó múltiples modelos, algunos exitosos, otros insuficientes y reveló que el problema no es el dispositivo, sino la convivencia digital. La discusión ya no es “celular sí o no”, sino cómo construir reglas claras y sostenibles en un contexto donde la tecnología dejó de ser optativa.

2025 también fue el año en que la escuela, nuevamente, fue escenario de hechos dolorosos como el caso de una pequeña niña que intentó suicidarse en la Escuela Roca, el ataque con arma blanca entre estudiantes en Alderetes y otros que reflejan un aumento sostenido de casos de autolesiones, ansiedad y conductas de riesgo en edades cada vez más tempranas.

Tucumán pasó de 4,2 suicidios cada 100.000 habitantes en 2001 a 12,8 en 2023 según un informe publicado este año por LA GACETA  Especialistas coinciden en que se trata de un fenómeno multicausal, pero con un factor que exige atención plena: el impacto del bullying en la salud mental de niños y adolescentes profundizado por la tecnología que transforma el mundo digital en un entorno riesgoso.

Es importante comprender que educar no es solo responsabilidad del sistema escolar. El entramado involucra a docentes, familias, estudiantes, autoridades, medios y comunidad. Y en este año que comienza, los desafíos son grandes, pero 2025 fue el año en que empezamos a nombrarlos sin eufemismos.

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano
Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras
Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos
Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados
La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La juventud se apoderó de la Casa Histórica para repensar la Independencia

LA GACETA entrega un papel especial para envolver regalos de Navidad

