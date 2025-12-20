Los debates en torno a la educación

El segundo gran debate del año giró en torno al uso del celular en las escuelas. La Ley 9.852 estableció un marco general: uso permitido solo con fines pedagógicos o ante emergencias. Pero el corazón del problema quedó en manos de cada institución que debía definir cómo implementarlo, con qué criterios y con qué sanciones. Ese margen de autonomía generó múltiples modelos, algunos exitosos, otros insuficientes y reveló que el problema no es el dispositivo, sino la convivencia digital. La discusión ya no es “celular sí o no”, sino cómo construir reglas claras y sostenibles en un contexto donde la tecnología dejó de ser optativa.