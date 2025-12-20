Contra la rabia paresiante: el Senasa relevó en Salta colonias de murciélagos hematófagos

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) relevó refugios y capturó ejemplares del vampiro común en distintos puntos del sur de la provincia de Salta, en el marco de las acciones de vigilancia y prevención de la rabia paresiante.
En predios ubicados en los departamentos de Metán, Rosario de la Frontera, La Candelaria y La Viña se monitorearon campos, con el objetivo de relevar la presencia de colonias de murciélagos hematófagos y de definir una estrategia sanitaria que permita reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad.
Durante las tareas de vigilancia, que se realizan principalmente en corrales, el personal técnico del organismo efectuó los tratamientos sanitarios correspondientes sobre cada ejemplar capturado. Las acciones estuvieron a cargo de equipos altamente capacitados, entrenados e inmunizados contra la rabia paresiante, garantizando condiciones de bioseguridad tanto para los trabajadores como para los productores.
Desde el Senasa destacaron que esta estrategia permite estabilizar la población del vampiro común en niveles por debajo del umbral de contagio, disminuyendo significativamente la probabilidad de transmisión de la rabia paresiante a los bovinos y a los trabajadores rurales.
Estas acciones forman parte de un abordaje sanitario integral que busca proteger la sanidad animal, resguardar la salud pública y minimizar las pérdidas productivas asociadas a esta enfermedad, que representa un riesgo permanente para la ganadería en distintas regiones del país.