Aprueban un récord de 38 alimentos transgénicos

En este sentido, cabe destacar que desde 1996 a la actualidad se llevaron adelante 134 aprobaciones de productos genéticamente modificados por parte del Estado nacional. De ese total, 38 autorizaciones se realizaron desde el inicio de la gestión del actual Gobierno, lo que implica un récord de casi un 28% de todos los desarrollos de este tipo autorizados comercialmente por el país en los últimos 29 años.