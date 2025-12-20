Secciones
EconomíaRural

Aprueban un récord de 38 alimentos transgénicos
Hace 7 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que en los últimos dos años el Gobierno nacional aprobó 38 productos genéticamente modificados, alcanzando así la mayor cantidad de autorizaciones de la historia.

A lo largo del año en curso, la cartera agropecuaria nacional autorizó 13 productos genéticamente modificados: 11 vegetales (el nivel más alto de los últimos seis años) y dos correspondientes a microorganismos, destinados a la producción de bioetanol y vacunas.

Por otro lado, a fines de 2023 y durante 2024, se autorizaron seis productos vegetales y 19 microorganismos genéticamente modificados en vacunas para sanidad animal y levaduras para bioetanol.

En este sentido, cabe destacar que desde 1996 a la actualidad se llevaron adelante 134 aprobaciones de productos genéticamente modificados por parte del Estado nacional. De ese total, 38 autorizaciones se realizaron desde el inicio de la gestión del actual Gobierno, lo que implica un récord de casi un 28% de todos los desarrollos de este tipo autorizados comercialmente por el país en los últimos 29 años.

Dentro de los productos vegetales encontramos soja, maíz, algodón, cártamo y otros que han sido modificados para mejorar los rendimientos, la tolerancia a herbicidas y la resistencia frente a insectos y enfermedades.

En tanto, los microorganismos genéticamente modificados contribuyeron a maximizar la producción de bioetanol y vacunas contra distintas enfermedades en animales.

Este récord constituye uno de los hitos más importantes en materia de aprobación de productos genéticamente modificados y refleja una línea de trabajo del Gobierno Nacional orientada a agilizar los plazos de evaluación, de autorización y de registro de estos desarrollos, fortaleciendo así la previsibilidad y la eficiencia.

El proceso de evaluación se realiza a través de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) y por el Senasa. Ambas instituciones garantizan que los productos autorizados sean seguros para el agroecosistema (Conabia) y cumplan con los más altos estándares de inocuidad alimentaria para consumo humano y animal (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -Senasa-).

