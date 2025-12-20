De Santa Fe salió el primer embarque de trigo con destino al “Gigante asiático”

China, a pesar de su elevada producción -estable en torno de las 130 a 140 millones de toneladas anuales durante la última década- mantiene niveles de consumo interno aun mayores. Esta brecha dinámica explica su rol creciente como importador: en los últimos años sus compras externas escalaron desde niveles moderados: de 3 a 5 millones de toneladas entre 2014 y 2019, a picos que superan las 13 millones de toneladas en 2022/23 y en 2023/24. Es uno de los principales compradores de trigo del mundo, con Australia, Canadá y Francia como sus proveedores mayoritarios.