De Santa Fe salió el primer embarque de trigo con destino al “Gigante asiático”

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Sagyp) comunicaron que salió el primer embarque de trigo con destino a China. El hecho marca un hito en las relaciones comerciales entre ambos países. Desde Timbúes (Santa Fe), la firma Cofco concretó este primer embarque, que significó el inicio de un nuevo flujo de comercio hacia uno de los principales actores globales del mercado triguero.
El mercado de China estaba abierto y operativo para el trigo argentino desde enero del año pasado, como resultado de un trabajo coordinado entre la Sagyp, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Cancillería, junto con el sector privado. Pero más allá de que esta apertura esté a días de cumplir dos años, su materialización llega con el reciente envío del cereal.
China, a pesar de su elevada producción -estable en torno de las 130 a 140 millones de toneladas anuales durante la última década- mantiene niveles de consumo interno aun mayores. Esta brecha dinámica explica su rol creciente como importador: en los últimos años sus compras externas escalaron desde niveles moderados: de 3 a 5 millones de toneladas entre 2014 y 2019, a picos que superan las 13 millones de toneladas en 2022/23 y en 2023/24. Es uno de los principales compradores de trigo del mundo, con Australia, Canadá y Francia como sus proveedores mayoritarios.
Para la Argentina, el mercado chino representa una oportunidad no sólo por su tamaño, sino porque abrir y consolidar el acceso permitiría a la Argentina aumentar su potencial exportador y, al mismo tiempo, fortalecer una estrategia clave: la diversificación de mercados para reducir riesgos y estabilizar los ingresos del complejo triguero.
Entre enero y octubre de 2025, nuestro país exportó 10,64 millones de toneladas de trigo y sus subproductos; un aumento del 54% respecto de igual período de 2024. Esto pone de manifiesto el enorme potencial de la cadena y el esfuerzo de productores, industrias y exportadores para posicionar el producto nacional en el mundo.